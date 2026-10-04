ES entra na rota de fortes chuvas com risco de alagamentos e deslizamentos

O Espírito Santo está entre os estados do Sudeste sob alerta para fortes chuvas, com possibilidade de volumes superiores a 60 milímetros por hora ou 100 milímetros ao longo do dia. O cenário levou órgãos de monitoramento e Defesa Civil a reforçarem a preparação para possíveis ocorrências provocadas pelo mau tempo.

O alerta vermelho, classificado como de grande perigo pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), inclui áreas capixabas. O Litoral Sul e o Caparaó aparecem entre as regiões que exigem maior atenção.

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Além do Espírito Santo, o aviso abrange áreas de Minas Gerais e do Rio de Janeiro. Diante da previsão, a Defesa Civil Nacional reuniu agências federais de monitoramento e representantes das defesas civis estaduais e municipais para preparar a resposta a possíveis desastres.

Caparaó e Litoral Sul estão entre áreas de maior risco

No Sudeste, a atenção se concentra também na Zona da Mata e Campo das Vertentes, em Minas Gerais, além do Sul Fluminense, Região Serrana e Costa Verde, no Rio de Janeiro.

Entre os principais riscos associados aos grandes volumes de chuva estão alagamentos, enxurradas, inundações e deslizamentos de terra. As condições meteorológicas também podem provocar queda de árvores, destelhamentos e interrupções no fornecimento de energia.

A previsão indica ainda que as instabilidades podem continuar no início da próxima semana, o que reforça a necessidade de acompanhar a evolução das condições meteorológicas e os alertas emitidos pelos órgãos oficiais.

Defesa Civil reforça preparação

A Defesa Civil Nacional mantém equipes técnicas pré-mobilizadas em Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Curitiba e Porto Alegre para apoiar os estados que apresentam maior risco.

Outros avisos meteorológicos de menor gravidade também indicam possibilidade de tempestades e acumulados elevados de chuva em diferentes pontos das regiões Sul e Sudeste.

No Sul do país, a previsão aponta maior atenção para o oeste e sudoeste do Paraná, oeste de Santa Catarina e noroeste do Rio Grande do Sul. As instabilidades também podem alcançar o sul de Mato Grosso do Sul.

Como receber alertas da Defesa Civil

A população pode acompanhar os avisos por diferentes canais da Defesa Civil Nacional, incluindo SMS, WhatsApp, Telegram, TV por assinatura, Google Public Alerts e o Defesa Civil Alerta.

Para receber informações por SMS, o morador deve enviar o CEP para o número 40199. Também é possível acessar o serviço pelo WhatsApp, por meio do número (61) 2034-4611.

O Defesa Civil Alerta utiliza a rede de telefonia celular para enviar mensagens e avisos sonoros diretamente aos aparelhos localizados em áreas de risco elevado. O sistema não exige cadastro prévio e é gratuito.

Os alertas podem aparecer na tela e emitir som mesmo quando o aparelho estiver no modo silencioso. A tecnologia funciona em celulares compatíveis, com cobertura 4G ou 5G, sem depender de pacote de dados ou conexão Wi-Fi.

O que fazer durante fortes chuvas

Durante tempestades, a orientação é procurar um local seguro e manter distância de árvores, postes, fiações elétricas e objetos que possam ser lançados pelo vento.

A população não deve tentar atravessar ruas, avenidas ou outras áreas alagadas, mesmo dentro de veículos.

Quem mora próximo a encostas deve observar sinais como rachaduras no solo, árvores ou postes inclinados, estalos e movimentações no terreno.

Em situações de emergência, a população deve acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.