ES registra 65 acionamentos por possíveis crimes eleitorais

As forças de segurança do Espírito Santo receberam 65 acionamentos para averiguar possíveis crimes eleitorais nas primeiras quatro horas de votação deste domingo (4). O balanço considera as ocorrências registradas entre 7h e 11h pelo Centro Integrado de Comando e Controle Estadual (CICCE).

Entre os chamados registrados no período, uma ocorrência terminou com a condução de uma pessoa. O caso aconteceu em Alto Rio Novo, no Noroeste do Espírito Santo.

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Homem é conduzido após entregar panfleto a magistrado

Segundo o registro do CICCE, a ocorrência aconteceu às 9h24. Um homem de 39 anos teria praticado boca de urna e entregado um panfleto a um magistrado eleitoral.

As forças de segurança conduziram o homem ao Departamento de Polícia Militar (DPM) de Alto Rio Novo, onde adotaram as medidas cabíveis.

No local, os agentes confeccionaram um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO). O envolvido assumiu o compromisso de comparecer à Justiça quando for devidamente intimado.

Balanço considera primeiras horas da eleição

Os números divulgados correspondem ao período entre 7h e 11h deste domingo, portanto representam um balanço parcial das ocorrências durante as Eleições 2026.

Até as 11h, o CICCE havia contabilizado os 65 acionamentos para verificar possíveis crimes eleitorais no Espírito Santo. A ocorrência de Alto Rio Novo era, até aquele momento, a única entre os registros informados que havia resultado na condução de uma pessoa.