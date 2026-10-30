Espírito Santo ganha destaque nacional com projetos de inovação; entenda

Duas iniciativas do Governo do Estado voltadas à inovação, à qualificação profissional e à transformação digital foram reconhecidas como Referência Nacional no Prêmio Brasil Digital Ozires Silva 2026. O Programa Sementes e o Programa Formação Avançada, coordenados pela Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti), foram reconhecidos pelo Brasil Digital para Todos.

O Brasil Digital para Todos é um movimento que há seis anos atua sob o lema “Comunicar e Colaborar para Realizar um Brasil Protagonista Global na Inovação e Transformação Digital”, promovendo inclusão e ampliando oportunidades por meio da transformação digital. A iniciativa está alinhada aos princípios ESG e à operacionalização da Estratégia Brasileira para a Transformação Digital (E-Digital), em articulação com a Estratégia Federal de Desenvolvimento para o Brasil (EFD 2020–2031).

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Para Jamylly Caran, coordenadora dos dois programas, o reconhecimento evidencia o resultado de uma construção coletiva dentro da gestão pública. “Mais do que premiações, esses reconhecimentos representam pessoas, oportunidades e transformação. Por trás de cada conquista existe um trabalho coletivo, construído com dedicação, parcerias e a certeza de que políticas públicas bem estruturadas podem fazer a diferença na vida das pessoas. Ter a oportunidade de contribuir para a construção dessas iniciativas é motivo de muito orgulho para nós”, afirmou a coordenadora.

Para o secretário de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional, Jales Cardoso, a complementaridade entre os programas amplia o alcance das políticas de inovação e transformação digital no Estado. “Construímos uma política pública que entende que inovação também passa por preparar pessoas, ampliar oportunidades e criar condições para que novas soluções possam surgir. O Sementes e o Formação Avançada atuam em frentes diferentes, mas se encontram no propósito de fortalecer pessoas e negócios e gerar novas possibilidades de desenvolvimento para o Espírito Santo”, destacou o secretário.

Programas

O Formação Avançada ampliou o acesso da população a oportunidades de formação em áreas estratégicas da economia digital. O programa também representa uma política de democratização do conhecimento, aproximando cidadãos, estudantes, servidores públicos e profissionais de diferentes setores de conteúdos e certificações relacionados às transformações tecnológicas em curso.

Já o Sementes, atua diretamente no desenvolvimento do empreendedorismo inovador. Em seu primeiro ciclo, selecionou 50 startups para atuação na região da Bacia do Rio Doce, após receber mais de 300 inscrições de 12 estados brasileiros. Cada startup recebeu investimento de R$ 100 mil, além de participar de uma jornada de aceleração, capacitação, mentorias e conexões estratégicas.

Com o reconhecimento no Prêmio Brasil Digital Ozires Silva 2026, os dois programas passam a integrar um conjunto de experiências apresentadas como referência na construção de políticas públicas voltadas à transformação digital, à inclusão produtiva, à inovação e à geração de valor para a população capixaba.