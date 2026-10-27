Espírito Santo aparece entre os três estados com menor inadimplência do Brasil
Espírito Santo é o terceiro estado com menor inadimplência do Brasil, segundo ranking do CLP. Veja os números e a posição dos demais estados.
O Espírito Santo conquistou a terceira posição entre os estados com menor inadimplência do Brasil, segundo dados do Ranking de Competitividade dos Estados, divulgado pelo Centro de Liderança Pública (CLP). O levantamento mostra que 40,8% dos consumidores capixabas com 18 anos ou mais estão inadimplentes, colocando o estado entre os três melhores resultados do país.
Além do destaque nacional, o Espírito Santo ocupa a primeira posição no Sudeste, à frente de Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro. Os números têm como base informações da Serasa e do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), referentes a 2025.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
No cenário nacional, Santa Catarina lidera a classificação, com 34,2% de consumidores inadimplentes. Em segundo lugar aparece o Piauí, com 36,5%. O Espírito Santo completa o grupo dos três estados com os menores percentuais.
O resultado coloca os capixabas à frente de estados como Paraná (41,4%), Bahia (41,8%), Pernambuco (48,2%) e São Paulo (51,5%).
Espírito Santo lidera ranking de inadimplência no Sudeste
Na comparação entre os quatro estados da região Sudeste, o Espírito Santo apresenta o menor percentual de consumidores com dívidas em atraso.
Minas Gerais aparece na segunda posição regional, com 44,1%, seguido por São Paulo, com 51,5%, e Rio de Janeiro, com 54,4%.
Isso significa que a proporção de consumidores inadimplentes no Espírito Santo é 13,6 pontos percentuais menor que a registrada no Rio de Janeiro, estado com o maior índice da região.
O levantamento considera a participação de consumidores inadimplentes na população adulta. Dessa forma, quanto menor o percentual registrado, melhor a colocação do estado no indicador.
Entenda como funciona o ranking
A inadimplência faz parte do pilar Potencial de Mercado do Ranking de Competitividade dos Estados. Esse pilar representa 9,1% da nota geral da avaliação e reúne sete indicadores relacionados às condições de mercado das unidades federativas.
O indicador de inadimplência mede especificamente a proporção de consumidores com pendências financeiras em relação à população com 18 anos ou mais.
Por isso, a terceira colocação capixaba refere-se ao indicador de inadimplência, e não necessariamente à posição geral do estado no Ranking de Competitividade.
Quais estados têm os menores índices de inadimplência?
De acordo com o levantamento, os cinco estados com as menores proporções de consumidores inadimplentes são:
- Santa Catarina – 34,2%
- Piauí – 36,5%
- Espírito Santo – 40,8%
- Paraná – 41,4%
- Bahia – 41,8%
Na outra ponta da classificação, o Amapá apresenta o maior percentual de inadimplência, com 69,6%, seguido pelo Distrito Federal, com 62,8%, e Amazonas, com 57,2%.
Sobre o levantamento
Publicado pelo Centro de Liderança Pública desde 2011, o Ranking de Competitividade dos Estados conta com pesquisa técnica da Tendências Consultoria.
A iniciativa reúne indicadores que permitem comparar diferentes aspectos do desenvolvimento e da competitividade das unidades federativas brasileiras.
No caso da inadimplência, as informações utilizadas são provenientes da Serasa e do IBGE, com dados referentes ao ano de 2025.
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