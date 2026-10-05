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Está chegando! Banda La Familia abre o primeiro dia da Oktoberfest Cachoeiro

Banda La Familia abre a programação musical da Oktoberfest Cachoeiro nesta sexta-feira (9), às 19h, na Estação Ferroviária.

Oktober Fest de Cachoeiro 2026
Foto: aquinoticias.com

A Oktoberfest Cachoeiro começa nesta sexta-feira (9) com uma programação musical que promete reunir nostalgia e rock logo na abertura do evento.

A primeira atração da noite será a banda La Familia, que sobe ao palco às 19h com um repertório dedicado aos maiores sucessos do Charlie Brown Jr.

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A apresentação marca o início da programação da Oktoberfest Cachoeiro, que acontece entre os dias 9 e 12 de outubro, na Estação Ferroviária, em Cachoeiro de Itapemirim.

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Oktober Fest Cachoeiro

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Estudante de jornalismo pela Unidade Estácio, atua na parte de segurança do portal AQUINOTICIAS.COM. Apaixonada pela área, trabalhou pela primeira vez como estagiária de jornalista aos 18 anos e nunca mais cogitou outro caminho.

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