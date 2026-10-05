Está chegando! Banda La Familia abre o primeiro dia da Oktoberfest Cachoeiro
Banda La Familia abre a programação musical da Oktoberfest Cachoeiro nesta sexta-feira (9), às 19h, na Estação Ferroviária.
A Oktoberfest Cachoeiro começa nesta sexta-feira (9) com uma programação musical que promete reunir nostalgia e rock logo na abertura do evento.
A primeira atração da noite será a banda La Familia, que sobe ao palco às 19h com um repertório dedicado aos maiores sucessos do Charlie Brown Jr.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
A apresentação marca o início da programação da Oktoberfest Cachoeiro, que acontece entre os dias 9 e 12 de outubro, na Estação Ferroviária, em Cachoeiro de Itapemirim.
Serviço
Oktober Fest Cachoeiro
- Data: 9 a 12 de outubro de 2026
- Local: Estação Ferroviária de Cachoeiro de Itapemirim
- Contato comercial: Clique AQUI e fale diretamente pelo WhatsApp
- E-mail: [email protected]
- Instagram do evento: https://www.instagram.com/oktoberfestcachoeiro/
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