Está chegando! Banda La Familia abre o primeiro dia da Oktoberfest Cachoeiro

A Oktoberfest Cachoeiro começa nesta sexta-feira (9) com uma programação musical que promete reunir nostalgia e rock logo na abertura do evento.

A primeira atração da noite será a banda La Familia, que sobe ao palco às 19h com um repertório dedicado aos maiores sucessos do Charlie Brown Jr.

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A apresentação marca o início da programação da Oktoberfest Cachoeiro, que acontece entre os dias 9 e 12 de outubro, na Estação Ferroviária, em Cachoeiro de Itapemirim.

Serviço

Oktober Fest Cachoeiro

Data: 9 a 12 de outubro de 2026

9 a 12 de outubro de 2026 Local: Estação Ferroviária de Cachoeiro de Itapemirim

Estação Ferroviária de Cachoeiro de Itapemirim Contato comercial: Clique AQUI e fale diretamente pelo WhatsApp

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Instagram do evento: https://www.instagram.com/oktoberfestcachoeiro/

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