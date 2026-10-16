Estelemar Martins: uma trajetória dedicada às letras e à comunicação em Cachoeiro

Nascido em 12 de abril de 1948, em Cachoeiro de Itapemirim, Estelemar Martins de Oliveira desenvolveu desde a infância uma estreita relação com a literatura. Aos 10 anos, começou a escrever, dando início a uma trajetória marcada pelo interesse pelas letras, pela comunicação e por diferentes áreas do conhecimento.

Sua formação acadêmica reuniu duas áreas distintas. Graduou-se em Comunicação Social pela Faculdade Estácio de Sá, no Rio de Janeiro, e em Direito pela Faculdade de Direito de Cachoeiro de Itapemirim (FDCI). Essa diversidade de conhecimentos acompanhou sua atuação intelectual e profissional.

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No jornalismo, trabalhou por mais de uma década como jornalista e redator do Correio do Sul, periódico de Cachoeiro de Itapemirim. Sua passagem pela imprensa local integrou sua contribuição à comunicação regional e à produção de conteúdo voltado à sociedade sul-capixaba.

Academia Cachoeirense de Letras

Estelemar também fez parte da Academia Cachoeirense de Letras, onde ocupou a cadeira número 36, que tem como patrono Ciro Vieira da Cunha. Sua presença na instituição reforça sua ligação com o universo literário e com a valorização da produção intelectual de Cachoeiro de Itapemirim.

Com uma trajetória que transitou entre o jornalismo, a literatura e o Direito, Estelemar Martins de Oliveira integra a história cultural do Sul do Espírito Santo. Ele faleceu no dia 13 de dezembro de 2013. Sua atuação em Cachoeiro de Itapemirim representa a participação de escritores e profissionais da comunicação na preservação da memória, na circulação de ideias e no fortalecimento da identidade cultural da região.