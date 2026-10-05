EUA afirmam estar monitorando caso suspeito de peste na Rússia
O laboratório envolvido é o Instituto de Pesquisa Anti-Peste em Shelekhov, no sul da Sibéria, Rússia.
O Departamento de Estado dos EUA está monitorando um caso supostamente fatal de “pneumonia de etiologia desconhecida” ligado a um laboratório de pesquisa de peste na Rússia.
“Estamos cientes de relatos de um caso fatal de suspeita de peste pneumônica em Irkutsk Oblast, Rússia. Estamos monitorando a situação de perto com o CDC e nossos outros parceiros interagências”, disse um porta-voz do Departamento de Estado. “Muitos detalhes não foram confirmados. Encorajamos as autoridades russas a compartilharem informações precisas de forma rápida e aberta”, acrescentou o porta-voz.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
Autoridades de saúde na região de Irkutsk, na Rússia, lançaram medidas anti-epidêmicas depois que um funcionário de um instituto de peste foi diagnosticado com “pneumonia de etiologia desconhecida”, confirmou a agência de vigilância sanitária do país, Rospotrebnadzor, no domingo.
O laboratório envolvido é o Instituto de Pesquisa Anti-Peste em Shelekhov, no sul da Sibéria, Rússia.
A declaração vem após alguns meios de comunicação russos e figuras públicas relatarem uma morte potencialmente devido à peste e ligada a um trabalhador de laboratório. As autoridades russas não forneceram mais detalhes sobre o trabalhador.
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