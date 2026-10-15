Evandro Moreira: o escritor que transformou vivências em literatura no Sul do ES

Nascido em 1939, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, Evandro Moreira é escritor, poeta, cronista, jornalista e educador. Sua trajetória está ligada ao desenvolvimento da literatura capixaba, à imprensa regional e à preservação da memória cultural de municípios como Cachoeiro de Itapemirim e Alegre.

O interesse pela escrita surgiu ainda na adolescência. Em 1954, quando trabalhava como auxiliar em um escritório de contabilidade, começou a produzir seus primeiros textos em uma máquina de escrever. Entre 1955 e 1957, passou a publicar crônicas nos jornais Arauto e Correio do Sul, iniciando uma relação duradoura com o jornalismo e a literatura.

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Nesse período, trabalhou como secretário particular do poeta Newton Braga, uma das principais referências culturais de Cachoeiro de Itapemirim. A convivência com o escritor contribuiu para sua formação intelectual e o aproximou do ambiente literário da cidade. Posteriormente, colaborou com outros periódicos, como O Município, de Muqui, e Folha da Cidade, no qual também atuou como redator.

A partir de 1962, quando ingressou no Banco do Brasil, Evandro passou a viver em outras regiões do país. Durante sua permanência em Januária, Minas Gerais, lecionou Português e História e publicou seus primeiros livros. Mais tarde, retornou ao Espírito Santo e estabeleceu residência em Alegre, município onde permaneceu por aproximadamente três décadas e fundou o jornal Mensagem, ampliando sua contribuição à comunicação e à produção cultural do interior capixaba.

Obras literárias

Sua obra literária reúne poesias, sonetos, crônicas e outras formas de expressão escrita. Entre os trabalhos reconhecidos estão Cárcere de Almas, A Outra Face do Espelho e A Sombra de Ariel. Sua produção também inclui textos premiados em concursos literários nacionais, como Poema da Moça Desconhecida, Velho Natal e Dom Quixote, demonstrando sua atuação em diferentes gêneros poéticos.

Ao longo da carreira, recebeu diversas premiações e homenagens. Entre elas estão o Prêmio Almir Soares de Poesia, a Comenda Rubem Braga e o Prêmio Capixaba de Literatura Newton Braga, conquistado em 1998 pela obra A Sombra de Ariel. Também recebeu a Medalha do Mérito Universitário da Universidade Federal do Espírito Santo e reconhecimentos concedidos por instituições culturais e literárias.

Além da literatura, Evandro Moreira também participou da produção musical regional. Em 1973, conquistou o primeiro lugar no Festival de Música de Guaçuí com a composição “Canoeiro”, que contou com arranjo do maestro Wilson Laerte de Oliveira. Essa participação demonstra a diversidade de sua atuação artística e sua ligação com diferentes manifestações culturais do Sul capixaba.

Sua atuação em Cachoeiro de Itapemirim e Alegre também representa uma ligação entre duas importantes cidades da vida cultural sul-capixaba. Por meio dos jornais que integrou e fundou, das obras publicadas e de sua participação em atividades educacionais, contribuiu para registrar experiências, estimular a leitura e ampliar o acesso à literatura no interior do estado.

A educação ocupa um espaço significativo em sua trajetória. Mesmo após a aposentadoria, continuou dedicado ao ensino de literatura, leitura e técnicas de composição de crônicas e poesias, compartilhando conhecimentos com estudantes e interessados na produção literária.