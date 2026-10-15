Família Matsunaga é feita refém; tiroteio deixa três mortos no local
Criminosos fizeram seis pessoas reféns durante a invasão, em São Paulo. Ação policial terminou com três suspeitos mortos, um preso e um PM ferido.
A casa dos pais do empresário Marcos Matsunaga, morto pela esposa Elize Matsunaga em 2012, foi invadida por criminosos na quarta-feira (14). O caso aconteceu no bairro Alto de Pinheiros, na zona oeste de São Paulo, e deixou seis pessoas reféns.
Segundo a Polícia Militar, equipes das Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar (Rota) foram acionadas para atender à ocorrência. Durante a intervenção policial, houve troca de tiros, e três suspeitos foram baleados e morreram. Um quarto envolvido acabou preso sem ferimentos.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
Um policial militar também foi atingido por um disparo durante o confronto. Equipes de resgate o encaminharam ao Hospital das Clínicas, onde permaneceu internado sem risco de morte.
A Polícia Militar informou que libertou os seis reféns sem ferimentos. Entretanto, a corporação não revelou quais integrantes da família estavam na residência.
Imóvel já havia sido alvo de criminosos
Esta não foi a primeira invasão à casa dos pais de Marcos Matsunaga. Em agosto de 2023, criminosos renderam um casal de idosos, de 79 e 80 anos, e a neta deles, filha de Marcos e Elize.
Na ocasião, os assaltantes levaram aproximadamente R$ 20 mil em dinheiro, além de joias, relógios, celulares, um notebook e duas pistolas registradas em nome do idoso.
Os criminosos permaneceram algumas horas no imóvel e amarraram as mãos das vítimas antes de fugir.
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