Família Matsunaga é feita refém; tiroteio deixa três mortos no local

A casa dos pais do empresário Marcos Matsunaga, morto pela esposa Elize Matsunaga em 2012, foi invadida por criminosos na quarta-feira (14). O caso aconteceu no bairro Alto de Pinheiros, na zona oeste de São Paulo, e deixou seis pessoas reféns.

Segundo a Polícia Militar, equipes das Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar (Rota) foram acionadas para atender à ocorrência. Durante a intervenção policial, houve troca de tiros, e três suspeitos foram baleados e morreram. Um quarto envolvido acabou preso sem ferimentos.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp!

Um policial militar também foi atingido por um disparo durante o confronto. Equipes de resgate o encaminharam ao Hospital das Clínicas, onde permaneceu internado sem risco de morte.

A Polícia Militar informou que libertou os seis reféns sem ferimentos. Entretanto, a corporação não revelou quais integrantes da família estavam na residência.

Imóvel já havia sido alvo de criminosos

Esta não foi a primeira invasão à casa dos pais de Marcos Matsunaga. Em agosto de 2023, criminosos renderam um casal de idosos, de 79 e 80 anos, e a neta deles, filha de Marcos e Elize.

Na ocasião, os assaltantes levaram aproximadamente R$ 20 mil em dinheiro, além de joias, relógios, celulares, um notebook e duas pistolas registradas em nome do idoso.

Os criminosos permaneceram algumas horas no imóvel e amarraram as mãos das vítimas antes de fugir.

Leia também: Bebê de apenas 23 dias é morto a facadas; pais são presos