Família procura mulher desaparecida desde sexta-feira (23) em Anchieta

Familiares e amigos procuram por Stella Oliveira Almeida, desaparecida desde a manhã de sexta-feira (23), em Iriri, balneário de Anchieta.

Segundo informações divulgadas por pessoas próximas, ela saiu por volta das 9h, levando apenas uma bolsa de mão, e não informou seu destino.

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A família já registrou o desaparecimento na delegacia e pede o apoio da população para ampliar as buscas.

Os familiares solicitam que qualquer pessoa que tenha visto Stella ou possua informações sobre seu paradeiro entre em contato.

As informações podem ser repassadas diretamente ao marido, Lins, pelo telefone (28) 99256-4549.

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