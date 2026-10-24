Segurança

VÍDEO | Bebê de 5 meses sofre queimaduras graves após água fervente cair sobre ele no ES

Criança sofreu queimaduras em 18% do corpo durante um acidente doméstico em Sooretama e foi transferida de helicóptero para um hospital infantil em Vitória.

bebe sofre queimaduras
Foto: aquinoticias.com

Um bebê de cinco meses sofreu queimaduras em aproximadamente 18% do corpo após ser atingido por água fervente em Sooretama, no Norte do Espírito Santo, neste sábado (24).

Segundo informações repassadas pela mãe, o acidente aconteceu enquanto ela preparava café e cuidava dos dois filhos, um menino de dois anos e o bebê de cinco meses.

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Durante a atividade, a água quente utilizada no preparo do café caiu sobre a criança mais nova, provocando queimaduras.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestou os primeiros socorros e identificou queimaduras em cerca de 18% do corpo do bebê. Diante da necessidade de atendimento especializado, o Notaer foi acionado no início da tarde para realizar a transferência aérea.

O bebê foi encaminhado ao Pronto-Socorro do Hospital Estadual Infantil de Vitória Dra. Milena Gottardi, onde ficou sob os cuidados de uma equipe multidisciplinar.

VÍDEO: Divulgação | Notaer

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Estudante de jornalismo pela Unidade Estácio, atua na parte de segurança do portal AQUINOTICIAS.COM. Apaixonada pela área, trabalhou pela primeira vez como estagiária de jornalista aos 18 anos e nunca mais cogitou outro caminho.

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