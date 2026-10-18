Farmácias abertas em Cachoeiro neste domingo (18); confira endereços

Moradores de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, podem procurar seis farmácias de plantão neste domingo, 18 de outubro de 2026. A lista divulgada pela Vigilância Sanitária da Secretaria Municipal de Saúde reúne estabelecimentos localizados no Centro, em Guandu e em outros bairros do município.

As unidades têm horários de funcionamento diferentes, conforme a localização. Por isso, antes de sair de casa para comprar medicamentos, é importante conferir o endereço, o telefone e o período de atendimento de cada drogaria.

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Veja quais farmácias estão de plantão em Cachoeiro neste domingo

Confira a relação dos estabelecimentos que integram a escala de plantão deste domingo (18).

1. Drogaria Amanda

Endereço: Rua Bernardo Horta, 312, bairro Guandu, ao lado das Casas Bahia.

Rua Bernardo Horta, 312, bairro Guandu, ao lado das Casas Bahia. Telefone: (28) 3522-5044.

2. Drogaria Vitória

Endereço: Rua Capitão Deslandes, 86, Centro, em frente ao ponto de táxi.

Rua Capitão Deslandes, 86, Centro, em frente ao ponto de táxi. Telefone: (28) 3511-4402.

3. Drogaria Coronel Borges

Endereço: Rua Dr. Amilcar Figliuzze, 27, bairro Coronel Borges, próximo ao lava-jato.

Rua Dr. Amilcar Figliuzze, 27, bairro Coronel Borges, próximo ao lava-jato. Telefone: (28) 3517-5705.

4. Drogaria Nova Brasília

Endereço: Rua Etelvina Vivacqua, 218, bairro Nova Brasília, próximo à Praça do Rotary.

Rua Etelvina Vivacqua, 218, bairro Nova Brasília, próximo à Praça do Rotary. Telefone: (28) 3517-1350.

5. Drogaria Novo Parque

Endereço: Rua Lauro Lemos, 56, bairro Village da Luz, em frente ao Irmãos Pecin.

Rua Lauro Lemos, 56, bairro Village da Luz, em frente ao Irmãos Pecin. Telefone: (28) 3521-1735.

6. Drogaria KM 90

Endereço: Avenida Jones Santos Neves, 766, bairro Parque Laranjeiras, em frente ao Mundo das Tintas.

Avenida Jones Santos Neves, 766, bairro Parque Laranjeiras, em frente ao Mundo das Tintas. Telefone: (28) 99930-3947.

Qual é o horário de funcionamento das farmácias de plantão?

De acordo com as orientações da Vigilância Sanitária, as drogarias localizadas no Centro e no bairro Guandu devem funcionar das 7h às 22h.

Já os estabelecimentos situados nos demais bairros têm funcionamento obrigatório das 7h às 19h, com possibilidade de atendimento facultativo até as 22h.

Como o horário pode variar entre as unidades, a recomendação é entrar em contato com a farmácia antes de se deslocar, principalmente no período da noite.

Como entrar em contato com a Vigilância Sanitária?

Em caso de dúvidas, sugestões ou reclamações relacionadas ao funcionamento das farmácias de plantão, os moradores podem procurar a Vigilância Sanitária de Cachoeiro de Itapemirim.

A escala de plantão é uma referência para quem precisa comprar medicamentos durante o domingo. Consultar os contatos e os horários de atendimento ajuda a identificar a unidade mais adequada antes de sair de casa.