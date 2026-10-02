Fãs de BTS poderão assistir à World Tour Arirang em cinema de Cachoeiro
O Cine Unimed anunciou quatro sessões com transmissão ao vivo dos shows realizados em Buenos Aires e São Paulo.
Os fãs do BTS terão a oportunidade de acompanhar a World Tour Arirang nas telonas em outubro. O Cine Unimed anunciou quatro sessões com transmissão ao vivo dos shows realizados em Buenos Aires e São Paulo.
As primeiras exibições acontecem nos dias 24 e 25 de outubro, com transmissão ao vivo de Buenos Aires. No dia 24, a sessão começa às 19h45. Já no dia 25, o público poderá acompanhar o espetáculo a partir das 18h45.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
A programação continua nos dias 30 e 31 de outubro. Desta vez, o cinema exibirá ao vivo os shows realizados em São Paulo.
No dia 30, a transmissão começa às 19h45. A última sessão está marcada para o dia 31, às 18h45.
Todas as quatro exibições acontecerão na Sala 2 do Cine Unimed. Os ingressos custam R$ 90 para inteira e R$ 45 para meia-entrada.
A programação reúne, portanto, duas transmissões de Buenos Aires e outras duas de São Paulo, permitindo que o público acompanhe a BTS World Tour Arirang diretamente da sala de cinema.
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