Cidades

FECAP tem shows de rock, samba e pagode neste sábado em Marataízes

Ligação Direta, Grupo Colaê e Wellington Ávilla são as atrações da noite; feira também terá programação musical no domingo e entrada gratuita

Foto: Divulgação/FECAP

Quem pretende aproveitar o fim de semana em Marataízes terá música e atrações culturais na programação da FECAP — Feira Capixaba de Negócios. Neste sábado (31), o público poderá curtir três apresentações na Praça Ricardo Gonçalves, na Praia Central: Ligação Direta, Grupo Colaê e Wellington Ávilla. A entrada é gratuita.

Os shows começam às 19h, com a banda Ligação Direta, que apresenta um repertório de pop rock. Às 21h, o Grupo Colaê assume o palco com samba e pagode. Para fechar a noite, às 23h, Wellington Ávilla leva ao público sucessos do pop e da música brasileira.

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A programação segue no domingo (1º), com atrações a partir das 17h30. O cantor Matheus Santana abre a noite com sertanejo e forró. Já às 21h30, Cadu Caruso apresenta um tributo a Cazuza.

Pavilhão oferece proteção em caso de chuva

A organização preparou um pavilhão para abrigar parte das atividades da feira e oferecer mais conforto aos visitantes diante da possibilidade de chuva.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta amarelo para chuvas intensas nesta sexta-feira (30), com previsão de até 50 milímetros de precipitação por dia e ventos de até 60 km/h.

Apesar da instabilidade, a programação da FECAP permanece anunciada. A orientação é que o público acompanhe os canais oficiais do evento para conferir possíveis atualizações caso as condições meteorológicas provoquem mudanças.

Feira busca fortalecer pequenos negócios

Além dos shows, a FECAP tem como objetivo incentivar o empreendedorismo, fortalecer os pequenos negócios e movimentar o turismo e o comércio de Marataízes fora da alta temporada.

O evento é realizado pela Prefeitura de Marataízes e pelo Instituto Sustentabilidade Brasil (ISB), com apoio do Sebrae e do Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte. A promoção é do portal Aqui Notícias.

Confira a programação

Sábado (31/10)

  • 19h — Ligação Direta (Pop rock)
  • 21h — Grupo Colaê (Samba e pagode)
  • 23h — Wellington Ávilla (Pop e brasilidades)

Domingo (1º/11)

  • 17h30 — Matheus Santana (Sertanejo e forró)
  • 21h30 — Cadu Caruso (Tributo a Cazuza)

Serviço

Evento: FECAP — Feira Capixaba de Negócios
Data: 30 de outubro a 1º de novembro de 2026
Local: Praça Ricardo Gonçalves, Praia Central de Marataízes
Horários: sexta-feira, a partir das 18h; sábado e domingo, a partir das 17h
Entrada: gratuita

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Jornalista com mais de uma década de experiência em produção de conteúdo jornalístico e cobertura de temas políticos, de segurança pública e institucionais. Atua com redação e edição de matérias para diferentes plataformas. Também possui experiência em comunicação política e eleitoral, assessoria de imprensa e redação publicitária.

Assuntos:

Marataízes

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