Fenômeno do piseiro desembarca em Cachoeiro para show inédito

A contagem regressiva começou, e a repercussão já impressiona. WS do Piseiro desembarca em Cachoeiro de Itapemirim no dia 23 de outubro para sua primeira apresentação no Sul do Espírito Santo. O palco será o Espaço Beach, que prepara uma noite de muito piseiro, forró e sertanejo, com programação das 21h às 4h da manhã.

Antes mesmo de o cantor subir ao palco, o evento já movimenta as redes sociais. O vídeo de divulgação ultrapassou 130 mil visualizações e 2.400 compartilhamentos, ampliando o alcance da festa e reforçando a expectativa para o encontro com o público sul-capixaba.

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Com ritmo contagiante, coreografias e presença de palco, WS do Piseiro será a atração principal da noite anunciada como o “forrozão do ano”. A proposta é transformar o Espaço Beach em uma grande pista de dança, reunindo quem acompanha o artista nas redes e quem não dispensa uma boa noite de forró.

A programação também contará com Beijo com Mel, Os Patrões, Nick Magnata, Explosão Sertaneja e Os Magnatas, além de outros convidados. Uma sequência de atrações para manter a energia da festa até as 4h da manhã.

Ingressos e estrutura

Para receber o público, o Espaço Beach contará com setores de pista e camarote. Os ingressos antecipados do primeiro lote já estão à venda:

Pista individual: R$ 30,00.

Camarote individual: R$ 60,00.

Os ingressos oficiais podem ser adquiridos pela Sympla, com acréscimo das taxas da plataforma, ou diretamente pelo WhatsApp da organização, sem taxas.

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