Cidades

Fenômeno do piseiro desembarca em Cachoeiro para show inédito

WS do Piseiro se apresenta no dia 23 de outubro no Espaço Beach. Vídeo de divulgação já ultrapassou 130 mil visualizações e 2.400 compartilhamentos.

Foto: Divulgação

A contagem regressiva começou, e a repercussão já impressiona. WS do Piseiro desembarca em Cachoeiro de Itapemirim no dia 23 de outubro para sua primeira apresentação no Sul do Espírito Santo. O palco será o Espaço Beach, que prepara uma noite de muito piseiro, forró e sertanejo, com programação das 21h às 4h da manhã.

Antes mesmo de o cantor subir ao palco, o evento já movimenta as redes sociais. O vídeo de divulgação ultrapassou 130 mil visualizações e 2.400 compartilhamentos, ampliando o alcance da festa e reforçando a expectativa para o encontro com o público sul-capixaba.

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Com ritmo contagiante, coreografias e presença de palco, WS do Piseiro será a atração principal da noite anunciada como o “forrozão do ano”. A proposta é transformar o Espaço Beach em uma grande pista de dança, reunindo quem acompanha o artista nas redes e quem não dispensa uma boa noite de forró.

A programação também contará com Beijo com Mel, Os Patrões, Nick Magnata, Explosão Sertaneja e Os Magnatas, além de outros convidados. Uma sequência de atrações para manter a energia da festa até as 4h da manhã.

Ingressos e estrutura

Para receber o público, o Espaço Beach contará com setores de pista e camarote. Os ingressos antecipados do primeiro lote já estão à venda:

  • Pista individual: R$ 30,00.
  • Camarote individual: R$ 60,00.

Os ingressos oficiais podem ser adquiridos pela Sympla, com acréscimo das taxas da plataforma, ou diretamente pelo WhatsApp da organização, sem taxas.

Serviço

  • Evento: WS do Piseiro em Cachoeiro
  • Data: 23 de outubro de 2026 — sexta-feira
  • Horário: Das 21h às 4h
  • Local: Espaço Beach — anexo ao Beach Club
  • Endereço: Rua José Vinhas da Costa, 51 B, Central Parque, Cachoeiro de Itapemirim – ES
  • Informações e vendas: (28) 99941-5151
  • Instagram: @espacobeachcachoeiro

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