Feriadão na BR-101: Sul do ES deve concentrar 256 mil veículos

O movimento na BR-101 deve aumentar a partir desta sexta-feira (9), quando milhares de motoristas começam a viajar pelo Espírito Santo para aproveitar o feriado prolongado de Nossa Senhora Aparecida. A previsão é de que 376 mil veículos circulem pela rodovia até segunda-feira (12), com maior concentração no trecho Sul do Estado.

A estimativa é da Ecovias Capixaba, concessionária responsável pela administração da rodovia. Segundo a empresa, o volume representa um crescimento de 6% em relação à semana anterior, com aproximadamente 21,4 mil veículos adicionais durante os quatro dias.

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Para atender à demanda, a concessionária preparou uma operação especial, com reforço nas equipes de atendimento, monitoramento do trânsito e ampliação dos recursos disponíveis ao longo da BR-101.

Sul do ES deve concentrar maior movimento na BR-101

O trecho Sul da BR-101 deve registrar a maior movimentação durante o feriado. A concessionária prevê a passagem de 256 mil veículos, um aumento de 7% em comparação com a semana anterior. Isso representa cerca de 15,9 mil veículos a mais.

Na região Norte, a expectativa é de 120 mil veículos durante o mesmo período. O crescimento estimado é de 5%, equivalente a aproximadamente 5,5 mil veículos adicionais.

O Centro de Controle Operacional (CCO) da Ecovias Capixaba acompanhará o tráfego durante 24 horas por dia. A equipe vai monitorar as condições da rodovia e identificar possíveis pontos de lentidão.

Uma atenção especial será destinada à região de Fundão, onde a concessionária prevê possibilidade de aumento expressivo no fluxo. Nos períodos mais movimentados, equipes poderão orientar os motoristas e organizar a circulação para reduzir congestionamentos.

Obras serão suspensas durante o feriadão

Para facilitar a circulação dos veículos, a Ecovias Capixaba informou que suspenderá as obras na pista a partir do meio-dia de sexta-feira (9). A medida busca evitar interferências no trânsito durante o período de maior movimento. Apenas serviços emergenciais poderão ocorrer nesse intervalo.

A previsão é de que as atividades regulares sejam retomadas na terça-feira (13), após o feriado.

A concessionária também reforçará o atendimento nas sete praças de pedágio da rodovia. Nos horários de maior circulação, todas as cabines de cobrança poderão funcionar para agilizar a passagem dos veículos.

Ambulâncias e guinchos reforçam atendimento na BR-101

A operação especial contará com equipes e equipamentos distribuídos ao longo da rodovia para atender ocorrências e prestar assistência aos motoristas.

Entre os recursos disponibilizados estão oito ambulâncias de atendimento tipo C, quatro ambulâncias com UTI, 14 guinchos leves, incluindo dois reservas, seis guinchos pesados, três caminhões-pipa e três caminhões boiadeiros.

Além da estrutura operacional, os usuários poderão utilizar as 12 bases de atendimento existentes ao longo da BR-101. Os espaços oferecem gratuitamente água, banheiros, fraldários e acesso à internet por Wi-Fi.

“É importante destacar também que todos os que trafegam pela BR-101 podem utilizar as 12 bases de atendimento ao usuário ao longo da rodovia. Lá, disponibilizamos água, banheiro, fraldário e Wi-Fi gratuitamente para que todos possam seguir viagem tranquilamente”, afirma Christian Tanimoto, gerente de Operações da Ecovias Capixaba.

Motoristas devem redobrar a atenção nas estradas

Com a previsão de tráfego mais intenso, a concessionária orienta os motoristas a verificar as condições dos veículos antes de iniciar a viagem. A recomendação inclui revisar os pneus, incluindo o estepe, conferir os níveis de água e óleo, verificar o combustível e avaliar o funcionamento do sistema de iluminação.

Durante o trajeto, os condutores devem respeitar os limites de velocidade, utilizar o cinto de segurança, inclusive no banco traseiro, e realizar ultrapassagens somente em locais permitidos e seguros.

A Ecovias também alerta para os riscos de trafegar pelo acostamento. Em caso de chuva, a orientação é reduzir a velocidade e evitar parar sobre a faixa de rolamento.

Os motoristas que precisarem de atendimento ou quiserem consultar a situação da rodovia podem entrar em contato com a Ecovias Capixaba pelo telefone 0800 7701 101, que também funciona pelo WhatsApp. Para utilizar o serviço de mensagens, basta salvar o número e iniciar uma conversa. O atendimento automatizado apresenta as opções disponíveis.

A operação especial seguirá até segunda-feira (12), quando termina o feriado prolongado de Nossa Senhora Aparecida.