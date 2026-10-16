Fernando Torres: de Guaçuí para a história das artes cênicas brasileiras

Nascido em 14 de novembro de 1927, em Guaçuí, no Sul do Espírito Santo, Fernando Monteiro Torres foi um importante ator, diretor e produtor brasileiro. Filho de Hilda de Carvalho e Manoel Monteiro Torres, se formou em Medicina, mas encontrou nas artes cênicas sua principal vocação, dedicando a vida à interpretação e à produção teatral.

Sua trajetória artística começou em 1949, com a peça A Dama da Madrugada, de Alejandro Casona. Posteriormente, integrou companhias de destaque, como o Teatro Brasileiro de Comédia (TBC), onde iniciou sua atuação como diretor com a montagem de Quartos Separados, em 1958. Sua experiência nos palcos contribuiu para o desenvolvimento e a renovação do teatro brasileiro.

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Em 1959, participou da fundação do Teatro dos Sete, ao lado de Fernanda Montenegro, Sérgio Britto, Ítalo Rossi e Gianni Ratto. A companhia destacou-se no cenário nacional pela qualidade de suas produções. Entre seus trabalhos mais reconhecidos está a direção de O Beijo no Asfalto, de Nelson Rodrigues, que lhe rendeu o prêmio de diretor revelação.

Na televisão, Fernando Torres também conquistou reconhecimento. Participou de novelas como Baila Comigo (1981), Sétimo Sentido (1982), Amor com Amor se Paga (1984) e Laços de Família (2000). No cinema, integrou produções como A Ostra e o Vento (1997) e Redentor (2004), ampliando sua contribuição à dramaturgia brasileira.

Casamento com Fernanda Montenegro

Casado com a atriz Fernanda Montenegro desde 1952, Fernando construiu uma família profundamente ligada à arte. O casal teve dois filhos: a atriz Fernanda Torres e o cineasta Cláudio Torres, que também desenvolveram carreiras de destaque no audiovisual brasileiro.

Fernando Torres faleceu em 4 de setembro de 2008, no Rio de Janeiro, aos 80 anos, em decorrência de um enfisema pulmonar. Sua trajetória permanece como parte importante da história do teatro e da televisão nacional, reunindo contribuições como intérprete, diretor e produtor.