Fernando Torres: de Guaçuí para a história das artes cênicas brasileiras
Filho de Hilda de Carvalho e Manoel Monteiro Torres, se formou em Medicina, mas encontrou nas artes cênicas sua principal vocação
Nascido em 14 de novembro de 1927, em Guaçuí, no Sul do Espírito Santo, Fernando Monteiro Torres foi um importante ator, diretor e produtor brasileiro. Filho de Hilda de Carvalho e Manoel Monteiro Torres, se formou em Medicina, mas encontrou nas artes cênicas sua principal vocação, dedicando a vida à interpretação e à produção teatral.
Sua trajetória artística começou em 1949, com a peça A Dama da Madrugada, de Alejandro Casona. Posteriormente, integrou companhias de destaque, como o Teatro Brasileiro de Comédia (TBC), onde iniciou sua atuação como diretor com a montagem de Quartos Separados, em 1958. Sua experiência nos palcos contribuiu para o desenvolvimento e a renovação do teatro brasileiro.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
Em 1959, participou da fundação do Teatro dos Sete, ao lado de Fernanda Montenegro, Sérgio Britto, Ítalo Rossi e Gianni Ratto. A companhia destacou-se no cenário nacional pela qualidade de suas produções. Entre seus trabalhos mais reconhecidos está a direção de O Beijo no Asfalto, de Nelson Rodrigues, que lhe rendeu o prêmio de diretor revelação.
Na televisão, Fernando Torres também conquistou reconhecimento. Participou de novelas como Baila Comigo (1981), Sétimo Sentido (1982), Amor com Amor se Paga (1984) e Laços de Família (2000). No cinema, integrou produções como A Ostra e o Vento (1997) e Redentor (2004), ampliando sua contribuição à dramaturgia brasileira.
Casamento com Fernanda Montenegro
Casado com a atriz Fernanda Montenegro desde 1952, Fernando construiu uma família profundamente ligada à arte. O casal teve dois filhos: a atriz Fernanda Torres e o cineasta Cláudio Torres, que também desenvolveram carreiras de destaque no audiovisual brasileiro.
Fernando Torres faleceu em 4 de setembro de 2008, no Rio de Janeiro, aos 80 anos, em decorrência de um enfisema pulmonar. Sua trajetória permanece como parte importante da história do teatro e da televisão nacional, reunindo contribuições como intérprete, diretor e produtor.
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