Festa do Atum & Dourado tem show do Casaca neste sábado; veja programação

A Festa do Atum & Dourado continua neste sábado (10), em Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, com gastronomia e atrações musicais. O evento acontece no Terminal Pesqueiro de Itaipava e tem como destaque da noite o show da Banda Casaca, às 22h. A programação segue até domingo (11).

Neste sábado, os estandes abrem ao meio-dia e oferecem ao público a oportunidade de conhecer pratos que valorizam o atum e o dourado. Os dois pescados são os protagonistas da festa, que reúne culinária e entretenimento durante três dias.

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Às 19h, o chef Hamilton Júnior comanda uma aula-show e ensina o preparo de um risoto de atum. A atividade integra a programação gastronômica e destaca diferentes formas de utilizar o pescado na cozinha.

A música também ganha espaço neste sábado. Richard Ribeiro apresenta um repertório de voz e violão. Mais tarde, às 22h, a Banda Casaca sobe ao palco e encerra a programação de shows do segundo dia.

A festa começou na sexta-feira (9), com a abertura dos estandes, cerimônia oficial e uma aula-show conduzida pelo chef Ariosto Medeiros. Na ocasião, ele preparou um prato misto de atum e dourado. A primeira noite também contou com apresentações de Luan Rodrigues e da dupla João Felipe e Rafael.

Domingo terá degustação de atum e show com Pele Morena

No domingo (11), último dia da Festa do Atum & Dourado, os estandes abrem às 11h. Ao meio-dia, o público poderá participar de uma degustação de atum na brasa, uma das atividades gastronômicas previstas para o encerramento do evento.

A programação musical de domingo começa às 18h, com apresentações do grupo Pele Morena e de Hudson Xavier. A organização prevê o encerramento da festa às 22h.

Confira a programação da Festa do Atum & Dourado

Sábado (10 de outubro)

12h – Abertura dos estandes

19h – Aula-show com chef Hamilton Júnior: risoto de atum

Durante a noite – Apresentação de Richard Ribeiro (voz e violão)

22h – Show com Banda Casaca

Domingo (11 de outubro)

11h – Abertura dos estandes

12h – Degustação de atum na brasa

18h – Shows com Pele Morena e Hudson Xavier

22h – Encerramento da festa

Local: Terminal Pesqueiro de Itaipava, em Itapemirim, no Sul do Espírito Santo.

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