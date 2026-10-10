Oktoberfest Cachoeiro terá três shows neste sábado; veja horários

A Oktoberfest Cachoeiro continua neste sábado (10) com três atrações musicais, cervejas artesanais, gastronomia e entrada gratuita. O público poderá acompanhar apresentações de MPB, brasilidades e pop rock na Estação Ferroviária de Cachoeiro de Itapemirim.

A programação musical começa às 17h, com Edson Pitico. O artista abre a tarde com um repertório que reúne sucessos da Música Popular Brasileira (MPB) e diferentes ritmos nacionais.

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Às 19h, a Banda Ligação Direta assume o palco com uma seleção de pop rock. A apresentação dá sequência à programação musical do segundo dia do festival.

Já às 21h, a Picnic Dogs encerra a noite com clássicos do pop rock nacional e internacional. O repertório destaca sucessos das décadas de 1980 e 1990, com referências a Legião Urbana, Pet Shop Boys, The Cure, New Order, A-ha e Paralamas do Sucesso.

Oktoberfest Cachoeiro reúne 12 cervejarias e gastronomia

Além dos shows, a Oktoberfest Cachoeiro oferece ao público produtos de 12 cervejarias artesanais capixabas. O evento reúne diferentes opções de cervejas e chopes durante os quatro dias de programação.

Os visitantes também encontram vinhos, cafés especiais, praça gastronômica, food trucks e artesanato. A festa ainda inclui apresentações de danças típicas alemãs, que reforçam a proposta cultural do encontro.

O festival acontece simultaneamente à Feira de Negócios Capixaba (FECAP). A iniciativa reúne entretenimento, gastronomia, atividades ligadas ao agronegócio e oportunidades de negócios no mesmo espaço.

Domingo terá samba, MPB e tributo aos Paralamas do Sucesso

A programação continua no domingo (11), com quatro apresentações musicais. O Grupo Os Bambas do Samba abre o palco às 16h, com chorinho e samba de raiz.

Às 18h, a Banda Art & Vozz Retrô assume a programação. Na sequência, às 20h, Tatiana Bolzan apresenta sucessos da MPB.

A noite termina às 22h, com Os Alagados. O grupo levará ao público um espetáculo especial dedicado aos Paralamas do Sucesso.

Dia das Crianças terá atrações gratuitas na segunda-feira (12)

A Oktoberfest Cachoeiro também preparou uma programação especial para o feriado de Nossa Senhora Aparecida e Dia das Crianças, na segunda-feira (12).

As atividades começam às 6h30, com a concentração para um passeio ciclístico no Museu Ferroviário. A saída acontece às 7h30, com sorteio de uma bicicleta entre os participantes.

Das 8h ao meio-dia, as famílias poderão aproveitar apresentações, personagens infantis, distribuição de pipoca e algodão-doce, além de sorteios de brinquedos e brindes.

Entre as atrações confirmadas estão Cia Farofa Doce, Tina Show, Palhaço Beleza, Robô Elvis, Sonic, Patrick Estrela e Bob Esponja.

Confira a programação da Oktoberfest Cachoeiro

Sábado (10 de outubro)

– 17h – Edson Pitico

– 19h – Banda Ligação Direta

– 21h – Picnic Dogs

Domingo (11 de outubro)

– 16h – Os Bambas do Samba

– 18h – Banda Art & Vozz Retrô

– 20h – Tatiana Bolzan

– 22h – Os Alagados – Especial Paralamas do Sucesso

Segunda-feira (12 de outubro)

– 6h30 – Concentração para o passeio ciclístico

– 7h30 – Saída do passeio e sorteio de bicicleta

– 8h às 12h – Programação especial para o Dia das Crianças

Serviço

Evento: 1º Coffee, Wine & Beer – Edição Oktoberfest Cachoeiro

Data: 9 a 12 de outubro de 2026

Local: Estação Ferroviária de Cachoeiro de Itapemirim

Entrada: Gratuita

Atrações: Shows musicais, 12 cervejarias artesanais, vinhos, cafés especiais, gastronomia, atividades infantis e Feira de Negócios Capixaba (FECAP).

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