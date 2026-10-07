Festival de violoncelos reúne músicos e concertos gratuitos no ES

Tem início nesta quinta-feira (8) e segue até a próxima segunda-feira (12), o V Encontro e o IV Simpósio da Associação Brasileira de Violoncelistas (Abracello). O evento reúne instrumentistas, professores e pesquisadores de diversas partes do país, além de convidados internacionais, para uma extensa programação dedicada ao estudo e a prática do violoncelo.

Neste período, a Faculdade de Música do Espírito Santo (Fames) sediará oficinas, aulas coletivas, workshops, masterclasses, além de apresentações de trabalhos científicos presenciais e por videoconferência. Também haverá atividades no auditório do Ciretran e na Casa da Música Sônia Cabral, todos no Centro de Vitória.

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Apresentações musicais com entrada franca

A programação de espetáculos começa na quinta-feira (8), às 20h, na Casa da Música Sônia Cabral, com a apresentação solo do violoncelista dinamarquês Kim Bak Dinitzen, Grupo de Violoncelos GruVi, da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e Camerata de Violoncelos da Fames.

Na sexta-feira (9), no mesmo local e horário, apresenta-se a Orquestra Sinfônica da Fames, com participações de diversos convidados. No sábado (10), é a vez do grupo VioloncElas, formado apenas por mulheres.

A programação completa do evento pode ser acessada no site da Fames, ou diretamente neste link.

Serviço:

V Encontro e o IV Simpósio da Associação Brasileira de Violoncelistas (Abracello)

Data: de 08 a 12 de outubro

Locais: