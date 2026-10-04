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Flávio lidera parcial da eleição presidencial; apuração continua

Candidato do PL aparece à frente de Lula (PT) na apuração parcial para presidente da República; contagem dos votos segue em andamento neste domingo (4).

Foto: Reprodução

Flávio Bolsonaro (PL) aparece na liderança da apuração para presidente da República neste domingo (4), após o encerramento da votação das Eleições 2026.

A contagem começou às 17h, no horário de Brasília, e os números são atualizados à medida que os boletins de urna são recebidos e processados pela Justiça Eleitoral.

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Na parcial disponível neste início de apuração, Flávio Bolsonaro aparece à frente de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Como a totalização ainda está em andamento, os percentuais e a diferença entre os candidatos podem mudar ao longo das próximas horas.

A disputa presidencial chegou ao dia da eleição em cenário apertado. Pesquisas divulgadas na véspera apontavam pequena diferença entre Lula e Flávio Bolsonaro, dentro ou próxima das margens de erro de alguns levantamentos.

Para vencer a eleição no primeiro turno, um candidato precisa alcançar mais da metade dos votos válidos. Caso nenhum dos concorrentes consiga esse percentual, haverá segundo turno em 25 de outubro.

A apuração segue durante a noite deste domingo, e os resultados podem sofrer alterações conforme novas urnas sejam totalizadas.

Leia também: Lula vence em Lisboa e supera 50% dos votos, segundo dados preliminares

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Estudante de jornalismo pela Unidade Estácio, atua na parte de segurança do portal AQUINOTICIAS.COM. Apaixonada pela área, trabalhou pela primeira vez como estagiária de jornalista aos 18 anos e nunca mais cogitou outro caminho.

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