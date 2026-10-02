Foragido condenado por homicídio é encontrado com 2,2 kg de maconha no ES

Cerca de 2,2 quilos de maconha escondidos dentro de um colchão foram encontrados durante a recaptura de um homem de 50 anos na zona rural de Águia Branca, no Noroeste do Espírito Santo. Condenado definitivamente por homicídio, tráfico de drogas e associação para o tráfico, ele estava foragido do sistema prisional.

A operação aconteceu nesta quinta-feira (1º), em uma propriedade no Córrego Águas Claras. Segundo a Polícia Civil, o homem estava morando no imóvel havia aproximadamente um mês.

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Contra ele havia um mandado de recaptura expedido pela Vara de Execuções Criminais da Comarca de Governador Valadares, em Minas Gerais. Uma investigação da Delegacia de Mantenópolis identificou o local onde ele estava e subsidiou o pedido de busca e apreensão.

Durante a ação, um segundo homem, de 31 anos, também foi preso em flagrante por tráfico de drogas. Com ele, as equipes encontraram quatro porções de maconha, que somavam aproximadamente 42 gramas e, segundo a polícia, estavam prontas para venda.

Ao todo, a operação resultou na apreensão de cerca de 2,3 quilos de maconha, além de um pé da planta, uma balança de precisão, quatro celulares, uma munição calibre .22 e uma motocicleta.

Participaram da operação equipes das delegacias de Mantenópolis, Alto Rio Novo e Baixo Guandu, além do Centro de Inteligência e Análise Telemática Noroeste (CIAT-Noroeste), da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core) e da Força Tática do 11º Batalhão da Polícia Militar.

Os dois homens foram encaminhados à Delegacia de Águia Branca. Após os procedimentos, eles seguiram para o Centro de Detenção Provisória (CDP) de São Domingos do Norte.

A Polícia Civil informou que pediu a conversão das prisões em flagrante em preventivas. Os dois permanecem à disposição da Justiça.