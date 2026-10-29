Fraude milionária com boletos de planos de saúde é alvo de operação no ES

Clientes de planos de saúde foram alvo de um esquema de boletos falsos que teria movimentado pelo menos R$ 1 milhão no Espírito Santo.

O golpe do boleto de plano de saúde levou a Polícia Civil a deflagrar, na manhã desta quinta-feira (29), a Operação Metástase, que investiga um grupo suspeito de interceptar cobranças legítimas e direcionar os pagamentos das vítimas para documentos fraudulentos.

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A ação acontece simultaneamente nos municípios da Serra, Cariacica e Vila Velha, na Grande Vitória. Cerca de 40 policiais civis participam das diligências para cumprimento de seis mandados de prisão temporária e de busca e apreensão.

A investigação é conduzida pela Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DRCC), com apoio da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core) e do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic).

Como funcionava o golpe do boleto de plano de saúde?

De acordo com a Polícia Civil, os investigados utilizavam um método para impedir que os clientes recebessem os boletos originais enviados pelas operadoras de planos de saúde.

Após bloquear o envio da cobrança verdadeira, os suspeitos encaminhavam um boleto falso por e-mail, utilizando um endereço eletrônico semelhante ao da empresa responsável pelo plano.

A estratégia fazia com que as vítimas acreditassem estar recebendo uma cobrança legítima. Sem perceber a fraude, os clientes realizavam os pagamentos, que acabavam direcionados ao esquema criminoso.

As investigações apontam que o grupo teria movimentado pelo menos R$ 1 milhão por meio dessa prática.

Operação Metástase investiga quatro tipos de crimes

Além da fraude eletrônica, os investigados são suspeitos de envolvimento em outros crimes relacionados ao funcionamento do esquema.

Entre os delitos apurados pela Polícia Civil estão associação criminosa, lavagem de capitais e invasão de dispositivos informáticos.

A Operação Metástase mobiliza aproximadamente 40 agentes e ocorre em três municípios da Região Metropolitana da Grande Vitória.

Os policiais trabalham para cumprir as determinações judiciais e recolher materiais que possam contribuir para o aprofundamento das investigações.

Por que a operação recebeu o nome de Metástase?

Segundo a Polícia Civil, o nome escolhido para a operação faz referência à maneira como o grupo investigado teria ampliado suas atividades criminosas.

A denominação utiliza uma comparação com a disseminação de células cancerígenas pelo organismo, conhecida como metástase.

O nome também faz alusão ao setor de saúde, já que as fraudes investigadas envolvem cobranças de planos de assistência médica.

Como evitar cair em golpes com boletos falsos?

O esquema investigado chama a atenção para a importância de verificar a autenticidade das cobranças recebidas por e-mail.

Antes de efetuar o pagamento de um boleto de plano de saúde, o consumidor deve conferir os dados do beneficiário, o valor cobrado e a origem da mensagem.

Outra medida de segurança é consultar a cobrança diretamente no aplicativo ou no site oficial da operadora, evitando acessar links enviados por remetentes desconhecidos ou suspeitos.

Caso identifique alguma divergência, a recomendação é entrar em contato com a empresa pelos canais oficiais antes de realizar a transferência.

A Operação Metástase permanece em andamento, e a Polícia Civil ainda não divulgou um balanço definitivo das prisões e apreensões realizadas.