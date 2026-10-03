Frente fria vai embora, mas chuva continua no ES neste sábado (3)
Frente fria se afasta gradualmente, mas umidade vinda do oceano ainda favorece chuva em parte do Espírito Santo; temperaturas apresentam pequena elevação.
A frente fria começa a deixar o Espírito Santo neste sábado (3), mas a chuva ainda não se despede de todas as regiões. A umidade transportada pelos ventos do oceano mantém condições para precipitações ocasionais em boa parte do Estado, mesmo com períodos maiores de sol.
Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
De acordo com a previsão, a chuva pode aparecer principalmente nas regiões Sul, Serrana e Grande Vitória. As temperaturas sobem um pouco na comparação com a sexta-feira, embora o clima permaneça ameno em boa parte do território capixaba.
Na Grande Vitória, o sábado terá muitas nuvens e possibilidade de chuva rápida em alguns momentos. As temperaturas variam entre 18 °C e 27 °C. Em Vitória, os termômetros também ficam entre 18 °C e 27 °C.
A Região Sul terá muitas nuvens e chuva rápida em alguns períodos. Nas áreas menos elevadas, as temperaturas ficam entre 18 °C e 28 °C. Já nas áreas altas, os termômetros variam de 17 °C a 26 °C.
Na Região Serrana, a previsão também indica muitas nuvens e chuva rápida. As áreas menos elevadas terão mínima de 19 °C e máxima de 26 °C. Nos pontos mais altos, as temperaturas ficam entre 17 °C e 25 °C.
O Norte capixaba terá cenário diferente. O sol aparece entre nuvens e não há previsão de chuva. A temperatura mínima será de 19 °C, enquanto a máxima pode chegar aos 29 °C.
No Noroeste, muitas nuvens permanecem no céu e pode chover rapidamente em alguns momentos. Nas áreas menos elevadas, as temperaturas variam entre 18 °C e 29 °C. Em Mantenópolis e Alto Rio Novo, os termômetros ficam entre 17 °C e 27 °C.
A Região Nordeste também terá muitas nuvens e possibilidade de chuva rápida ao longo do sábado. As temperaturas ficam entre 19 °C e 27 °C.
Você no aquinoticias.com
Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726