Frente fria vai embora, mas chuva continua no ES neste sábado (3)

A frente fria começa a deixar o Espírito Santo neste sábado (3), mas a chuva ainda não se despede de todas as regiões. A umidade transportada pelos ventos do oceano mantém condições para precipitações ocasionais em boa parte do Estado, mesmo com períodos maiores de sol.



De acordo com a previsão, a chuva pode aparecer principalmente nas regiões Sul, Serrana e Grande Vitória. As temperaturas sobem um pouco na comparação com a sexta-feira, embora o clima permaneça ameno em boa parte do território capixaba.

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Na Grande Vitória, o sábado terá muitas nuvens e possibilidade de chuva rápida em alguns momentos. As temperaturas variam entre 18 °C e 27 °C. Em Vitória, os termômetros também ficam entre 18 °C e 27 °C.



A Região Sul terá muitas nuvens e chuva rápida em alguns períodos. Nas áreas menos elevadas, as temperaturas ficam entre 18 °C e 28 °C. Já nas áreas altas, os termômetros variam de 17 °C a 26 °C.



Na Região Serrana, a previsão também indica muitas nuvens e chuva rápida. As áreas menos elevadas terão mínima de 19 °C e máxima de 26 °C. Nos pontos mais altos, as temperaturas ficam entre 17 °C e 25 °C.



O Norte capixaba terá cenário diferente. O sol aparece entre nuvens e não há previsão de chuva. A temperatura mínima será de 19 °C, enquanto a máxima pode chegar aos 29 °C.



No Noroeste, muitas nuvens permanecem no céu e pode chover rapidamente em alguns momentos. Nas áreas menos elevadas, as temperaturas variam entre 18 °C e 29 °C. Em Mantenópolis e Alto Rio Novo, os termômetros ficam entre 17 °C e 27 °C.



A Região Nordeste também terá muitas nuvens e possibilidade de chuva rápida ao longo do sábado. As temperaturas ficam entre 19 °C e 27 °C.