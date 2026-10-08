Furto de cobre causa prejuízo de R$ 40 mil e termina com prisão no ES

Um furto de fios elétricos em uma propriedade rural de Mucurici, no Norte do Espírito Santo, provocou um prejuízo estimado em R$ 40 mil ao proprietário. Segundo a Polícia Civil, o suspeito retirou o cobre dos cabos e vendeu aproximadamente 22 quilos do metal por R$ 940. A investigação terminou com um homem preso em flagrante e mais de 200 quilos de materiais de cobre recuperados durante uma operação realizada na quarta-feira (7).

A ação reuniu equipes da Polícia Civil (PCES), Polícia Militar (PMES) e Polícia Penal (PPES). Os agentes realizaram diligências nos municípios de Mucurici, Ponto Belo e Montanha para investigar furtos de fiação elétrica utilizada em sistemas de irrigação por pivô central.

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As investigações começaram após criminosos furtarem os cabos elétricos de uma propriedade rural em Mucurici, na noite de terça-feira (6). Durante os primeiros levantamentos, os policiais encontraram uma camisa preta, uma serra e uma garrafa PET que teriam sido deixadas pelo responsável pelo crime.

Com informações de inteligência e cruzamento de dados, as equipes identificaram um suspeito e iniciaram buscas para localizá-lo.

Suspeito foi localizado em Ponto Belo

As diligências levaram os policiais até uma residência no bairro Castanheira II, em Ponto Belo, onde encontraram e detiveram o homem.

Durante a abordagem, o suspeito confessou participação no furto e explicou como retirava o cobre dos fios elétricos.

Segundo o relato apresentado aos investigadores, ele levava os cabos para uma área de mata, onde removia o revestimento plástico para separar o metal. Depois, comercializava o material.

O homem também informou que havia vendido cerca de 22 quilos de cobre retirados da propriedade rural a um estabelecimento comercial localizado em Montanha, recebendo R$ 940 pela negociação.

Polícia recupera mais de 200 quilos de cobre

Após identificar o local onde o material teria sido vendido, as equipes seguiram até o estabelecimento em Montanha.

Durante as diligências, os policiais recuperaram 207 quilos de materiais de cobre, distribuídos entre produtos derretidos, fios elétricos e tubulações.

Os materiais encontrados incluíam:

155 quilos de cobre derretido;

30 quilos de fios elétricos encapados;

22 quilos de tubulações e conexões de cobre.

A Polícia Civil investiga a origem dos produtos e a possível relação com outros furtos registrados em propriedades rurais da região.

Furto também atingiu igreja da região

Durante a continuidade das investigações, o suspeito admitiu envolvimento em outros crimes patrimoniais, incluindo furtos em uma igreja localizada na comunidade de São Clemente.

Segundo a polícia, ele relatou participação na subtração de botijões de gás e equipamentos de som do estabelecimento religioso.

A partir dessas informações, os agentes conseguiram recuperar dois botijões de gás de cozinha e uma caixa de som.

Além dos objetos recuperados, a operação resultou na apreensão de uma motocicleta, dois aparelhos celulares, uma camisa e uma serra.

Materiais e envolvidos foram levados à delegacia

Após a operação, os policiais encaminharam os envolvidos, a motocicleta e os materiais apreendidos à Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis.

A investigação também busca identificar possíveis receptadores das mercadorias furtadas e esclarecer a participação de outras pessoas nos crimes.

Segundo a Polícia Civil, a atuação integrada das forças de segurança tem como objetivo combater os furtos em propriedades rurais, identificar os responsáveis e recuperar os bens subtraídos.

O caso segue sob apuração das autoridades policiais.