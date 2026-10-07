Gato Mingau desaparece em Cachoeiro e tutora pede ajuda para encontrá-lo
O animal foi visto pela última vez nas proximidades da rua Samuel Levy.
O gato Mingau está desaparecido no bairro Aquidaban, em Cachoeiro de Itapemirim. De acordo com informações, o animal foi visto pela última vez nas proximidades da rua Samuel Levy.
A tutora, Eunice, iniciou as buscas e pede ajuda de moradores da região para localizar o animal.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
Segundo ela, Mingau está um pouco maior atualmente do que aparece na foto divulgada para ajudar na identificação. A família busca por informações que possam indicar onde o gato está ou por onde ele passou após o desaparecimento.
Quem tiver visto Mingau ou souber de alguma informação que possa ajudar nas buscas pode entrar em contato diretamente com a tutora. O telefone disponibilizado para informações é (28) 99983-5767.
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