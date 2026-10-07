Gato Mingau desaparece em Cachoeiro e tutora pede ajuda para encontrá-lo

O gato Mingau está desaparecido no bairro Aquidaban, em Cachoeiro de Itapemirim. De acordo com informações, o animal foi visto pela última vez nas proximidades da rua Samuel Levy.

A tutora, Eunice, iniciou as buscas e pede ajuda de moradores da região para localizar o animal.

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Segundo ela, Mingau está um pouco maior atualmente do que aparece na foto divulgada para ajudar na identificação. A família busca por informações que possam indicar onde o gato está ou por onde ele passou após o desaparecimento.

Quem tiver visto Mingau ou souber de alguma informação que possa ajudar nas buscas pode entrar em contato diretamente com a tutora. O telefone disponibilizado para informações é (28) 99983-5767.

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