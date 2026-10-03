Gilson Daniel chega forte às eleições deste domingo; trabalho junto aos municípios justifica o voto na continuidade
Gilson Daniel atua na Câmara em ações para proteger cidades, prevenir desastres e melhorar a gestão de riscos
Gilson Daniel chega à votação deste domingo (4) com um dos principais ativos de sua campanha construído longe dos grandes palanques: a relação direta com os municípios capixabas. Deputado federal pelo Podemos e candidato à reeleição, ele aposta na experiência acumulada na política e no contato com prefeitos e lideranças para buscar votos em diferentes regiões do Espírito Santo.
Antes de ocupar uma cadeira em Brasília, Gilson Daniel foi prefeito de Viana por dois mandatos e passou pelo governo do Estado. Essa experiência ajuda a entender por que a atuação junto às prefeituras ocupa espaço importante em sua campanha.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
Para os municípios, a presença de um deputado federal pode significar acesso mais próximo a Brasília, articulação de recursos e defesa de projetos que dependem de decisões do governo federal.
No Congresso, o deputado mantém uma atuação voltada a assuntos que afetam diretamente as cidades. Dados da Câmara mostram que, em 2026, ele registra 117 propostas de autoria, 18 propostas relatadas, 125 votações nominais e 39 discursos. Os números dão dimensão da participação de Gilson Daniel nas atividades legislativas ao longo do ano.
A Defesa Civil é outro exemplo dessa ligação com as necessidades municipais. Em maio, o deputado participou de um requerimento relacionado à prevenção de desastres, gestão de riscos e proteção das cidades diante dos possíveis efeitos do El Niño em 2026 e 2027. Para um Estado que convive com períodos de chuvas fortes, enchentes e deslizamentos, o assunto tem impacto direto na vida das comunidades.
É nesse ponto que está uma das explicações para a força de Gilson Daniel na reta final. O deputado não depende apenas da exposição eleitoral dos últimos meses. Seu nome circula há anos entre prefeitos, vereadores e lideranças municipais, criando uma rede política que alcança diferentes regiões do Espírito Santo.
A eleição, porém, não será decidida apenas pela votação individual. Como a disputa para deputado federal segue o sistema proporcional, o desempenho do partido também interfere na distribuição das dez cadeiras do Espírito Santo na Câmara.
Neste domingo, as urnas vão mostrar o tamanho dessa força. Para Gilson Daniel, o desafio é transformar o trabalho desenvolvido em Brasília e a relação mantida com os municípios em uma votação suficiente para permanecer entre os representantes do Espírito Santo no Congresso Nacional.
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