Grave acidente deixa homem preso às ferragens e interdita trecho da ES-181, em Muniz Freire

Um homem ficou preso às ferragens de um veículo após um grave acidente nesta segunda-feira (26), na rodovia ES-181, em Muniz Freire.

O acidente aconteceu no trecho que liga a sede do município ao distrito de Piaçu, nas proximidades do trevo de acesso ao distrito de Menino Jesus.

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O Corpo de Bombeiros foi acionado para prestar os primeiros socorros e retirar a vítima das ferragens.

Além dos bombeiros, equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e da Polícia Militar foram mobilizadas para atender à ocorrência e garantir a segurança no local.

O trânsito no local precisou ser interditado e funcionou pista durante os trabalhos das equipes.

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