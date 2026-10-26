Prefeito de Guaçuí lamenta morte de mãe, filha e motorista em acidente

O prefeito de Guaçuí, Vagner Rodrigues, manifestou pesar pela morte de três moradores do município em um grave acidente na Rodovia do Sol, em Guarapari, na manhã desta segunda-feira (26). A tragédia, que vitimou uma criança de 7 anos, a mãe dela e um motorista da Prefeitura de Guaçuí, provocou comoção na cidade.

As vítimas foram identificadas como Ulisses Maximiano Jesus de Souza, de 43 anos, Anna Liz Magalhães Fernandes Silva, de 7 anos, e Vanessa Magalhães Fernandes, de 41 anos.

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Em manifestação oficial, a Prefeitura de Guaçuí, o prefeito Vagner Rodrigues e o vice-prefeito Paulo César lamentaram profundamente as mortes e prestaram solidariedade aos familiares e amigos.

“Hoje, Guaçuí se une em silêncio, respeito e solidariedade diante de uma perda que deixa tanta dor”, destacou a administração municipal.

A manifestação de pesar também reforçou o apoio às famílias das vítimas, que enfrentam a perda de seus entes queridos.

“Neste momento tão difícil, desejamos que familiares e amigos encontrem amparo no carinho daqueles que estão por perto e força para atravessar dias tão dolorosos”, diz a nota.

A Prefeitura encerrou a mensagem com palavras de conforto e solidariedade.

“Que a memória de cada um seja acolhida com amor e que nenhuma família se sinta sozinha diante dessa dor. Nossos mais sinceros sentimentos.”

O acidente aconteceu por volta das 5h30, no km 36 da Rodovia do Sol, na altura de Setiba, em Guarapari.

As três vítimas estavam em um Chevrolet Onix Plus da Prefeitura de Guaçuí, que seguia para o Hospital Infantil e Maternidade Alzir Bernardino Alves (Himaba), em Vila Velha, onde Anna Liz passaria por um procedimento médico.

Durante o trajeto, o veículo se envolveu em uma colisão com outro automóvel. O impacto provocou a morte dos três ocupantes do carro oficial.

O motorista do outro veículo, um homem de 53 anos, foi socorrido e encaminhado a um hospital. As circunstâncias do acidente ainda deverão ser esclarecidas pelas autoridades responsáveis.

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