Grávida de seis meses é morta na frente dos filhos no ES; companheiro é procurado

Uma discussão dentro de uma residência na zona rural de Nova Venécia, no Noroeste do Espírito Santo, terminou com uma mulher grávida de seis meses assassinada a tiros na frente dos dois filhos, de 4 e 7 anos.

A vítima, Ili Leidimara Rocon Dias, de 24 anos, conhecida como Iris, morreu após ser baleada na madrugada desta segunda-feira (19). O bebê que ela esperava também não sobreviveu. O principal investigado é o companheiro da vítima, de 23 anos, que teve a prisão preventiva decretada pela Justiça e está foragido.

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O crime aconteceu por volta das 2h20, em uma casa localizada no Córrego da Penha. Segundo a Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), o casal estava na residência de conhecidos desde a tarde de domingo (18), quando teve início um desentendimento.

Durante a discussão, conforme as investigações, Angelo Gabriel Albano dos Santos teria saído da residência, ido até o próprio carro e retornado com uma arma de fogo. Em seguida, teria efetuado vários disparos contra a companheira.

A violência foi presenciada pelos dois filhos do casal, que estavam no local no momento do ataque.

“Durante o desentendimento, Angelo Gabriel Albano dos Santos teria ido até o carro, buscado uma arma de fogo e efetuado diversos disparos contra a companheira. Os dois filhos do casal, de quatro e sete anos, presenciaram o ataque”, relatou o delegado Wilian Dobrovosk, titular da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Nova Venécia.

Após os disparos, o investigado fugiu em seu veículo e passou a ser procurado pelas forças de segurança.



Suspeito teve prisão decretada horas após o feminicídio

A Polícia Civil informou que iniciou as investigações imediatamente após tomar conhecimento do assassinato. Os agentes ouviram testemunhas, reuniram informações sobre as circunstâncias do crime e levantaram o histórico policial do investigado.

Ainda na segunda-feira (19), poucas horas depois do feminicídio, a DHPP de Nova Venécia solicitou à Justiça a prisão preventiva de Angelo Gabriel Albano dos Santos. O pedido foi deferido no mesmo dia.

Segundo o delegado responsável pelo caso, as equipes continuam realizando buscas para localizar o investigado e cumprir a ordem judicial.

“Assim que tomamos conhecimento do crime, iniciamos as diligências, ouvimos as testemunhas e levantamos informações sobre o histórico do investigado. Ainda no mesmo dia, representamos pela prisão preventiva, que foi decretada pela Justiça. Nosso trabalho agora é dar continuidade às diligências para localizar o suspeito e cumprir o mandado”, destacou Dobrovosk.

Investigado já tinha registros de violência doméstica contra a vítima

O histórico do investigado é um dos pontos apurados pela Polícia Civil. De acordo com o delegado, registros policiais revelam ocorrências anteriores de violência doméstica envolvendo Angelo e a própria companheira assassinada.

Além disso, o homem já respondia a um processo por tentativa de homicídio. Ele é acusado de ter efetuado disparos de arma de fogo contra policiais militares em agosto de 2025.

Segundo a Polícia Civil, Angelo havia sido colocado em liberdade em dezembro daquele ano e respondia ao processo fora da prisão quando ocorreu o feminicídio.

“Além disso, Angelo respondia em liberdade a um processo por tentativa de homicídio, após ser acusado de efetuar disparos contra policiais militares em agosto de 2025. Ele havia sido colocado em liberdade em dezembro daquele ano”, afirmou o delegado.

Filhos presenciaram o crime e Conselho Tutelar foi acionado

As duas crianças, de 4 e 7 anos, estavam na residência e presenciaram os disparos contra a mãe, segundo a investigação.

Diante da situação, o Conselho Tutelar foi acionado para providenciar o acolhimento dos irmãos.

A Polícia Militar também esteve no local do assassinato, assim como a perícia criminal, responsável pelos levantamentos técnicos que deverão contribuir para esclarecer as circunstâncias do crime.

O inquérito conduzido pela DHPP de Nova Venécia investiga os crimes de feminicídio e aborto provocado sem o consentimento da gestante, em razão da morte da mulher e do bebê.



Polícia procura investigado; saiba como denunciar



Angelo Gabriel Albano dos Santos é considerado foragido e pode ser preso por qualquer força de segurança, em cumprimento ao mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça.

A Polícia Civil solicita a colaboração da população com informações que possam ajudar a localizar o investigado. As denúncias podem ser realizadas anonimamente pelos seguintes canais: