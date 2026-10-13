Jovem desaparece em Marataízes e família pede ajuda para encontrá-lo
Segundo um comunicado divulgado pelos familiares, ele foi visto pela última vez no dia 7 de outubro.
A família de Sávio Simões busca informações que possam ajudar a localizar o jovem, que está desaparecido em Marataízes, no litoral Sul do Espírito Santo. Segundo um comunicado divulgado pelos familiares, ele foi visto pela última vez no dia 7 de outubro.
A família compartilhou uma imagem de Sávio nas redes sociais e disponibilizou um número de telefone para receber informações que possam contribuir com as buscas.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
O comunicado não apresenta detalhes sobre as circunstâncias do desaparecimento nem informa o local exato onde o jovem esteve pela última vez.
Como ajudar a encontrar Sávio Simões?
Quem tiver informações sobre o paradeiro de Sávio Simões pode entrar em contato pelo telefone (28) 99963-0292, divulgado pela família.
Os familiares pedem a colaboração da população para conseguir notícias sobre o jovem. Qualquer informação que possa ajudar a localizá-lo pode ser repassada pelo contato informado.
Leia também: Conceição do Castelo: jovens que desapareceram após entrar em cachoeira são encontrados mortos
Você no aquinoticias.com
Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726