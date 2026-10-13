Jovem desaparece em Marataízes e família pede ajuda para encontrá-lo

A família de Sávio Simões busca informações que possam ajudar a localizar o jovem, que está desaparecido em Marataízes, no litoral Sul do Espírito Santo. Segundo um comunicado divulgado pelos familiares, ele foi visto pela última vez no dia 7 de outubro.

A família compartilhou uma imagem de Sávio nas redes sociais e disponibilizou um número de telefone para receber informações que possam contribuir com as buscas.

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O comunicado não apresenta detalhes sobre as circunstâncias do desaparecimento nem informa o local exato onde o jovem esteve pela última vez.

Como ajudar a encontrar Sávio Simões?

Quem tiver informações sobre o paradeiro de Sávio Simões pode entrar em contato pelo telefone (28) 99963-0292, divulgado pela família.

Os familiares pedem a colaboração da população para conseguir notícias sobre o jovem. Qualquer informação que possa ajudar a localizá-lo pode ser repassada pelo contato informado.

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