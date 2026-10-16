Guarda Civil Municipal apreende 23 pinos de cocaína após fuga de suspeito em Cachoeiro
Durante patrulhamento no bairro Teixeira Leite, agentes da Guarda Civil Municipal apreenderam 23 pinos de substância semelhante à cocaína. Suspeito não foi localizado.
Um homem fugiu ao perceber a aproximação de uma viatura da Guarda Civil Municipal (GCM) de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. A ocorrência foi registrada durante um patrulhamento preventivo na Rua José Amaral, no bairro Teixeira Leite, e resultou na apreensão de 23 pinos de substância semelhante à cocaína.
Segundo a GCM, o suspeito correu em direção à margem do rio assim que percebeu a presença dos agentes. Os guardas realizaram buscas pela região, mas não conseguiram localizá-lo.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
Durante a ocorrência, a equipe encontrou 23 pinos contendo material com características semelhantes às da cocaína. A apreensão totalizou aproximadamente 40 gramas de peso bruto, conforme o informe operacional.
Material foi encaminhado à Polícia Civil
Após a apreensão, os agentes encaminharam os entorpecentes à 7ª Delegacia Regional de Polícia Civil de Cachoeiro de Itapemirim.
A ocorrência contou com a atuação dos guardas municipais Silva, Nogueira, Souza e Machado, que integravam a equipe da viatura 018.
Até a divulgação do informe, o suspeito não havia sido localizado. A Guarda Civil Municipal não informou se o homem foi identificado.
A confirmação da natureza da substância apreendida depende de análise pericial.
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