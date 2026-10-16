Guarda Civil Municipal apreende 23 pinos de cocaína após fuga de suspeito em Cachoeiro

Um homem fugiu ao perceber a aproximação de uma viatura da Guarda Civil Municipal (GCM) de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. A ocorrência foi registrada durante um patrulhamento preventivo na Rua José Amaral, no bairro Teixeira Leite, e resultou na apreensão de 23 pinos de substância semelhante à cocaína.

Segundo a GCM, o suspeito correu em direção à margem do rio assim que percebeu a presença dos agentes. Os guardas realizaram buscas pela região, mas não conseguiram localizá-lo.

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Durante a ocorrência, a equipe encontrou 23 pinos contendo material com características semelhantes às da cocaína. A apreensão totalizou aproximadamente 40 gramas de peso bruto, conforme o informe operacional.

Material foi encaminhado à Polícia Civil

Após a apreensão, os agentes encaminharam os entorpecentes à 7ª Delegacia Regional de Polícia Civil de Cachoeiro de Itapemirim.

A ocorrência contou com a atuação dos guardas municipais Silva, Nogueira, Souza e Machado, que integravam a equipe da viatura 018.

Até a divulgação do informe, o suspeito não havia sido localizado. A Guarda Civil Municipal não informou se o homem foi identificado.

A confirmação da natureza da substância apreendida depende de análise pericial.

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