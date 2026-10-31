Guarda Municipal encontra cocaína, maconha e crack durante patrulhamento em Cachoeiro

Uma ação de patrulhamento preventivo da Guarda Municipal terminou com a apreensão de drogas no bairro Alto União, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Ao todo, foram encontrados 24 porções de substâncias semelhantes a cocaína, maconha e crack, na tarde desta sexta-feira (30).

De acordo com o registro da ocorrência, a equipe realizava patrulhamento pela Rua Helena Paes B. Marcondes Souza, nas proximidades do ponto final de ônibus, quando avistou três indivíduos em atitude considerada suspeita.

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Ao perceberem a aproximação da viatura, os suspeitos fugiram do local. Como não foi possível realizar a abordagem, os agentes fizeram buscas nas imediações e localizaram os entorpecentes escondidos em uma área de vegetação.

Entre os materiais apreendidos estavam 12 pinos de substância semelhante à cocaína, com aproximadamente 20 gramas; 11 buchas de material semelhante à maconha, pesando cerca de 35 gramas; e uma pedra de substância análoga ao crack, com aproximadamente 0,04 grama.

Todo o material foi recolhido pela Guarda Municipal e encaminhado ao Departamento de Polícia Judiciária (DPJ), onde foram adotadas as providências cabíveis. Ninguém foi conduzido na ocorrência.