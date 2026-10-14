Helder Salomão assume coordenação da campanha de Lula no Espírito Santo
A campanha no Espírito Santo seguirá as orientações da coordenação nacional e intensificará o diálogo com os capixabas
O deputado federal Helder Salomão (PT-ES) assume a coordenação da campanha do presidente Lula no Espírito Santo, com o objetivo de fortalecer a articulação política, mobilizar a militância e ampliar o diálogo com a população capixaba pela reeleição do presidente.
“É com muita alegria que assumo essa nobre tarefa, que até aqui foi exercida com determinação pelo ex-prefeito de Cachoeiro de Itapemirim Carlos Casteglione. Estamos trabalhando muito para ampliar a votação do presidente Lula no Espírito Santo. Seguiremos dialogando com a população e mobilizados nas ruas e nas redes. Nosso time está animado e pronto para uma grande vitória. Vamos juntos reeleger o melhor presidente da história do Brasil”, afirma Helder.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
A campanha no Espírito Santo seguirá as orientações da coordenação nacional e intensificará o diálogo com os capixabas, destacando o projeto do presidente Lula para o futuro do país.
O objetivo é mobilizar as forças democráticas em torno da reeleição do presidente, defendendo um projeto de futuro para o Brasil e a proteção da democracia, das instituições, dos direitos constitucionais e dos trabalhadores.
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