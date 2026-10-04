Helder Salomão vota em Cariacica e diz estar confiante no segundo turno

O candidato ao governo do Espírito Santo Helder Salomão (PT) votou às 11h47 deste domingo (4), no CMEI Tarcílio Montanari, no bairro Bela Aurora, em Cariacica.

Helder chegou à unidade de votação por volta das 10h e acompanhou a movimentação no colégio antes de votar.

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O candidato falou sobre a campanha e afirmou estar confiante na possibilidade de avançar para o segundo turno. Helder destaca que pesquisas apontam que ainda há mais de 50% de eleitores que ainda não decidiram o voto.