Helder se reúne com Lula para alinhar 2º turno; apoio para governo do ES ainda é incerto

Nesta terça-feira (6), o deputado federal e candidato ao governo do Espírito Santo, Helder Salomão (PT), falou sobre o processo eleitoral e as ações que serão realizadas pelo partido nos estados durante o segundo turno das eleições de 2026.

Segundo o parlamentar, uma reunião foi realizada nesta segunda-feira (5) com o presidente e candidato à reeleição, Luiz Inácio Lula da Silva, o vice-presidente Geraldo Alckmin, senadores eleitos e reeleitos, governadores reeleitos, dirigentes dos partidos aliados e candidatos majoritários nos estados.

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O encontro teve como objetivo alinhar as estratégias e as agendas de campanha para a segunda etapa da disputa eleitoral.

“Então o presidente Lula deverá se fazer presente em manifestações da campanha, em atos da campanha em vários Estados. As agendas do presidente ainda serão definidas, serão intensificadas as ações nas redes sociais e especialmente falando sobre os resultados do governo do presidente Lula, mas acima de tudo falar sobre o que significará um novo mandato do presidente Lula para o futuro do nosso Brasil”, explicou o deputado.

No Espírito Santo, Helder Salomão terminou o primeiro turno na terceira colocação na disputa pelo governo do Estado. O candidato recebeu 323.483 votos, o equivalente a 15,32% dos votos válidos.

Sobre o segundo turno no Espírito Santo, o parlamentar afirmou que o partido ainda irá discutir qual posição será adotada na disputa entre os candidatos que avançaram para a segunda etapa.

“Sobre o segundo turno do Espírito Santo, nós ainda vamos fazer conversas no partido, também no âmbito da federação e com o pessoal, para que a gente defina qual será a posição do partido e que vai ser anunciada nos próximos dias”, explicou.