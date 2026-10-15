Helinho Sampaio: o músico que dedicou sua vida à cultura de Cachoeiro

Hélio de Moraes Sampaio (1956–2020), conhecido carinhosamente como Helinho Sampaio, foi um cantor, compositor, violonista e educador musical de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Integrante de uma família de tradição artística, dedicou sua trajetória à música, à formação de novos talentos e à preservação das manifestações culturais de sua cidade natal.

Filho do maestro e compositor Raul Gonçalves Sampaio, Helinho cresceu em um ambiente familiar marcado pela música. Era irmão do cantor e compositor Sérgio Sampaio, um dos nomes da música popular brasileira, e primo do compositor Raul Sampaio, autor de canções interpretadas por grandes artistas nacionais. Apesar dessa herança, construiu sua própria trajetória, especialmente pela atuação como instrumentista, compositor e professor.

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Sua carreira musical teve início em 1978 e foi marcada pela participação em apresentações, festivais e projetos culturais. Em 1980, conquistou o segundo lugar no Festival de Música de Alegre, demonstrando seu talento como compositor. Também lecionou durante aproximadamente dez anos no Conservatório de Música de Cachoeiro de Itapemirim, além de ministrar aulas particulares e participar de iniciativas sociais ligadas ao ensino musical.

Helinho e a música local

Ao longo de sua atuação, Helinho tornou-se conhecido pelo domínio do violão, pela dedicação à composição e pela proximidade com a comunidade artística. Sua presença em atividades culturais contribuiu para fortalecer a música local e manter viva uma tradição familiar que integra a história artística de Cachoeiro.

Sua trajetória também foi reconhecida pelo poder público. Em 2017, recebeu a indicação para a Comenda Rubem Braga, no grau de Cavaleiro, uma das principais homenagens culturais concedidas pelo município. O reconhecimento destacou sua contribuição como cantor, compositor e professor, além de sua participação em projetos sociais e eventos musicais.

A importância de Helinho Sampaio para o Sul do Espírito Santo está na contribuição à educação musical, na valorização dos artistas locais e na continuidade de uma tradição que ajudou a projetar Cachoeiro no cenário cultural brasileiro.