Homem armado tenta invadir casa da ex e acaba preso pela PM em Cachoeiro

Uma mulher que vinha sendo ameaçada pelo ex-companheiro teve a residência alvo de uma tentativa de invasão na madrugada desta segunda-feira (26), em Cachoeiro de Itapemirim.

O suspeito estava armado com uma pistola calibre 9 mm quando foi abordado e preso por policiais militares do 9º Batalhão, durante o atendimento a uma ocorrência de violência doméstica.

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A ação aconteceu por volta de 1h30, após a Polícia Militar ser acionada para verificar a situação. Segundo as informações da ocorrência, o homem tentava entrar na casa da ex-companheira, que já havia relatado um histórico de ameaças.

Ao chegarem ao endereço, os militares localizaram o suspeito e encontraram com ele uma pistola calibre 9 mm com a numeração suprimida.

Durante as diligências, os policiais realizaram buscas na residência do homem e localizaram outros materiais.

No imóvel, foi apreendido um revólver calibre .38, também com a numeração suprimida, além de 27 munições calibre 9 mm e aproximadamente 250 gramas de uma substância semelhante à maconha.

Ao todo, a operação resultou na apreensão de duas armas de fogo, munições e material suspeito de ser entorpecente.

De acordo com a Polícia Militar, a intervenção foi fundamental para interromper uma situação que representava risco à integridade física da mulher, especialmente diante do histórico de ameaças e do fato de o ex-companheiro estar armado.

A corporação destacou o caráter preventivo da ocorrência, uma vez que a abordagem impediu a continuidade da tentativa de invasão.

Após a prisão, o homem foi conduzido à 7ª Delegacia Regional, onde foi apresentado para a adoção das medidas legais cabíveis.

As armas, munições e a substância apreendida também foram encaminhadas para os procedimentos necessários. O caso deverá seguir sob apuração das autoridades policiais.

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