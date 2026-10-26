Homem armado tenta invadir casa da ex e acaba preso pela PM em Cachoeiro
Suspeito foi preso com uma pistola 9 mm após tentar entrar na residência da ex-companheira. PM também apreendeu outra arma, munições e possível droga.
Uma mulher que vinha sendo ameaçada pelo ex-companheiro teve a residência alvo de uma tentativa de invasão na madrugada desta segunda-feira (26), em Cachoeiro de Itapemirim.
O suspeito estava armado com uma pistola calibre 9 mm quando foi abordado e preso por policiais militares do 9º Batalhão, durante o atendimento a uma ocorrência de violência doméstica.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
A ação aconteceu por volta de 1h30, após a Polícia Militar ser acionada para verificar a situação. Segundo as informações da ocorrência, o homem tentava entrar na casa da ex-companheira, que já havia relatado um histórico de ameaças.
Ao chegarem ao endereço, os militares localizaram o suspeito e encontraram com ele uma pistola calibre 9 mm com a numeração suprimida.
Durante as diligências, os policiais realizaram buscas na residência do homem e localizaram outros materiais.
No imóvel, foi apreendido um revólver calibre .38, também com a numeração suprimida, além de 27 munições calibre 9 mm e aproximadamente 250 gramas de uma substância semelhante à maconha.
Ao todo, a operação resultou na apreensão de duas armas de fogo, munições e material suspeito de ser entorpecente.
De acordo com a Polícia Militar, a intervenção foi fundamental para interromper uma situação que representava risco à integridade física da mulher, especialmente diante do histórico de ameaças e do fato de o ex-companheiro estar armado.
A corporação destacou o caráter preventivo da ocorrência, uma vez que a abordagem impediu a continuidade da tentativa de invasão.
Após a prisão, o homem foi conduzido à 7ª Delegacia Regional, onde foi apresentado para a adoção das medidas legais cabíveis.
As armas, munições e a substância apreendida também foram encaminhadas para os procedimentos necessários. O caso deverá seguir sob apuração das autoridades policiais.
Leia mais: Mãe, filha e motorista da Prefeitura de Guaçuí morrem em acidente na Rodovia do Sol
Você no aquinoticias.com
Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726