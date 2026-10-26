Homem de 27 anos morre após acidente na zona rural de Itapemirim
Polícia Científica foi acionada na noite de domingo (25), na localidade de Santo Amaro. Corpo da vítima foi encaminhado para necropsia.
Um homem de 27 anos morreu após um acidente registrado na noite de domingo (25), na localidade de Santo Amaro, zona rural de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. A ocorrência mobilizou a Polícia Científica, que foi acionada para realizar a perícia no local.
Segundo informações da Polícia Científica do Espírito Santo (PCIES), o chamado foi registrado às 21h25, após uma ocorrência de choque ou batida com vítima fatal.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
A equipe pericial foi acionada para os procedimentos necessários à investigação das circunstâncias da morte.
Corpo foi encaminhado para necropsia
Após os procedimentos periciais, o corpo do homem foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML) da Polícia Científica, em Colatina, onde passará por necropsia antes de ser liberado aos familiares.
Até o momento, a identidade da vítima não foi divulgada. Também não foram informados detalhes sobre a dinâmica do acidente ou o que teria provocado a ocorrência.
As circunstâncias da morte ainda deverão ser esclarecidas pelas autoridades responsáveis.
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