Homem deitado sobre viatura policial em Anchieta; Polícia Civil esclarece o que aconteceu
A instituição ainda reafirmou o seu compromisso com a legalidade, o respeito à dignidade humana e a atuação pautada pelos princípios da proporcionalidade e da impessoalidade.
Circulou nas redes sociais, nesta sexta-feira (16), um vídeo de um homem deitado sobre o capô de uma viatura da Polícia Civil no município de Anchieta, no Sul do Espírito Santo.
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Procurada, a Polícia Civil do Espírito Santo (PCES) informou que tomou conhecimento do ocorrido e esclareceu que a ação foi rápida.
“Na ocasião, um homem em situação de rua deitou-se sobre a viatura. Não houve danos ao veículo, tampouco foram constatados, em relação ao fato, elementos que caracterizassem infração penal”, afirmou.
A instituição ainda reafirmou o seu compromisso com a legalidade, o respeito à dignidade humana e a atuação pautada pelos princípios da proporcionalidade e da impessoalidade.
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