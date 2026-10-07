Homem é agredido por criminosos e tem celular roubado em Cachoeiro

Um homem ficou ferido após ser agredido e roubado por dois indivíduos nas proximidades do Parque da Ilha da Luz, em Cachoeiro de Itapemirim, na última terça-feira (6).

De acordo com a Guarda Civil Municipal (GCM), a vítima procurou o comando da corporação, localizado no interior do parque. O homem apresentava um corte e inchaço no lábio inferior, além de edema abaixo do olho direito.

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Ele contou que aseguia pela via de acesso ao Parque da Ilha da Luz quando foi surpreendido por dois homens.

Os suspeitos arrastaram a vítima para uma área próxima à margem do rio. No local, um dos envolvidos aplicou um golpe conhecido como “mata-leão”, enquanto a vítima também recebeu socos no rosto.

Durante as agressões, os criminosos tomaram à força um celular Samsung A7, de cor azul, e um cartão de débito do Nubank.

Guarda realizou buscas na região

Após receber o relato, agentes da Guarda Municipal fizeram buscas nas imediações com apoio de outras equipes.

Durante o patrulhamento, alguns suspeitos foram abordados. No entanto, segundo o registro, a vítima não reconheceu nenhum deles como participante do crime, e os abordados foram liberados.

Os agentes então levaram o homem para o Centro Municipal de Saúde Paulo Pereira Gomes, onde ele permaneceu sob cuidados médicos.

O registro da ocorrência classificou o caso como roubo a pessoa em via pública. As circunstâncias do crime deverão ser apuradas pelas autoridades competentes.