Homem é assassinado dentro de barbearia no Sul do ES; suspeito fugiu
Crime aconteceu por volta das 11h desta quarta-feira (21), na Rua do Norte. Suspeito fugiu após efetuar o disparo, e a Polícia Militar realiza buscas na região.
Um homem foi morto a tiros dentro de uma barbearia, na Rua do Norte, em Guaçuí, na região do Caparaó, nesta quarta-feira (21).
De acordo com a Polícia Militar, o suspeito atirou contra a vítima e fugiu do estabelecimento logo após o crime.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e esteve no local, mas a vítima já estava sem vida.
Após o crime, a área foi isolada para preservar os vestígios e a perícia foi acionada para realizar os procedimentos necessários.
A PM realiza buscas na região para localizar a prender o autor do crime. A identidade do suspeito e motivação do crime não foram divulgadas pela polícia.
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