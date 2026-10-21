Segurança

Homem é assassinado dentro de barbearia no Sul do ES; suspeito fugiu

Crime aconteceu por volta das 11h desta quarta-feira (21), na Rua do Norte. Suspeito fugiu após efetuar o disparo, e a Polícia Militar realiza buscas na região.

Homem morto em barbearia em Guaçuí
Foto: aquinoticias.com

Um homem foi morto a tiros dentro de uma barbearia, na Rua do Norte, em Guaçuí, na região do Caparaó, nesta quarta-feira (21).

De acordo com a Polícia Militar, o suspeito atirou contra a vítima e fugiu do estabelecimento logo após o crime.

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O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e esteve no local, mas a vítima já estava sem vida.

Após o crime, a área foi isolada para preservar os vestígios e a perícia foi acionada para realizar os procedimentos necessários.

A PM realiza buscas na região para localizar a prender o autor do crime. A identidade do suspeito e motivação do crime não foram divulgadas pela polícia.

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Estudante de jornalismo pela Unidade Estácio, atua na parte de segurança do portal AQUINOTICIAS.COM. Apaixonada pela área, trabalhou pela primeira vez como estagiária de jornalista aos 18 anos e nunca mais cogitou outro caminho.

Assuntos:

GuaçuíHomicídioPolícia Militar

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