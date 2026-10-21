Cão da PM encontra mais de 8 kg de maconha, crack e munições em casa no ES

O faro apurado de uma cadela da Polícia Militar levou à descoberta de uma grande quantidade de drogas e munições escondidas em uma residência no bairro Ilha das Flores, em Vila Velha, na Grande Vitória. A apreensão aconteceu na noite de terça-feira (20), após a cadela Meg, especializada na detecção de armas de fogo e entorpecentes, indicar um imóvel durante patrulhamento realizado por policiais da equipe K9 da 17ª Companhia Independente.

Os militares realizavam uma incursão a pé em um local conhecido como “Beco da Morte” quando a cadela apresentou uma indicação diante da porta de uma casa sem numeração aparente. Diante da situação, os policiais se aproximaram e perceberam que a porta estava aberta, sendo possível visualizar alguns materiais no interior do imóvel.

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Ao entrarem na residência, os agentes encontraram diferentes tipos de entorpecentes, munições e objetos utilizados para pesagem e monitoramento do ambiente. Entre os materiais apreendidos estavam 150 munições de calibre .45, 71 pedras de crack, 303 pinos de cocaína, 6,660 quilos de maconha e outros 2,100 quilos de maconha em escama.

Além dos entorpecentes e das munições, os militares localizaram uma balança de precisão, duas câmeras de videomonitoramento e uma faca. Ao todo, a quantidade de maconha encontrada ultrapassou 8,7 quilos.

Apesar da quantidade de materiais apreendidos, ninguém foi detido durante a ação. Todo o material foi recolhido e encaminhado à 2ª Delegacia Regional, onde foram realizados os procedimentos cabíveis.

A ocorrência destacou a atuação da cadela Meg, cujo treinamento para identificação de armas e drogas foi fundamental para que os policiais localizassem os materiais durante o patrulhamento na região.

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