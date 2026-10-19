Homem é atropelado por caminhonete em Ibatiba; suspeito foge sem prestar socorro
De acordo com informações de populares, o motorista de uma caminhonete Fiat Toro teria atingido a vítima e deixado o local
Um homem ainda não identificado foi atropelado por um carro nesta segunda-feira (19), no bairro Ipê, em Ibatiba, na região do Caparaó capixaba.
De acordo com informações da TV Pluenzy, o motorista de uma caminhonete Fiat Toro teria atingido a vítima e deixado o local sem prestar socorro.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada para atender à ocorrência. Até o momento, não há informações sobre o estado de saúde da vítima.
Você no aquinoticias.com
Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726