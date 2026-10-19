Segurança

Homem é atropelado por caminhonete em Ibatiba; suspeito foge sem prestar socorro

De acordo com informações de populares, o motorista de uma caminhonete Fiat Toro teria atingido a vítima e deixado o local

Um homem ainda não identificado foi atropelado por um carro nesta segunda-feira (19), no bairro Ipê, em Ibatiba, na região do Caparaó capixaba.

De acordo com informações da TV Pluenzy, o motorista de uma caminhonete Fiat Toro teria atingido a vítima e deixado o local sem prestar socorro.

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Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada para atender à ocorrência. Até o momento, não há informações sobre o estado de saúde da vítima.

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