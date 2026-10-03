Homem é detido após ameaçar “exterminar todos” em escola de Cachoeiro

Um homem foi detido pela Guarda Municipal de Cachoeiro de Itapemirim após fazer uma ameaça dentro de uma escola municipal na tarde desta sexta-feira (2). O caso aconteceu na EMEB Sandra Vargas Monteiro Piassi.

Segundo o registro policial, o homem tentou entrar na unidade de ensino dizendo que queria conhecer as instalações. Funcionários questionaram o motivo da visita e, durante a abordagem, ele teria afirmado que queria “exterminar todos da escola”.

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Após a ameaça, o suspeito permaneceu em frente ao estabelecimento de ensino. Equipes da Guarda Municipal foram acionadas e realizaram a abordagem.

Ainda de acordo com o registro, foi necessário o uso de força e algemas para conter o homem. Ele foi encaminhado ao DPJ de Cachoeiro de Itapemirim, sem lesões, para as providências legais. O caso será apurado pelas autoridades.