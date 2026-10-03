Segurança

Homem é detido após ameaçar “exterminar todos” em escola de Cachoeiro

Suspeito tentou entrar em unidade de ensino alegando que queria conhecer as instalações e foi contido pela Guarda Municipal.

Foto: Divulgação

Um homem foi detido pela Guarda Municipal de Cachoeiro de Itapemirim após fazer uma ameaça dentro de uma escola municipal na tarde desta sexta-feira (2). O caso aconteceu na EMEB Sandra Vargas Monteiro Piassi.

Segundo o registro policial, o homem tentou entrar na unidade de ensino dizendo que queria conhecer as instalações. Funcionários questionaram o motivo da visita e, durante a abordagem, ele teria afirmado que queria “exterminar todos da escola”.

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Após a ameaça, o suspeito permaneceu em frente ao estabelecimento de ensino. Equipes da Guarda Municipal foram acionadas e realizaram a abordagem.

Ainda de acordo com o registro, foi necessário o uso de força e algemas para conter o homem. Ele foi encaminhado ao DPJ de Cachoeiro de Itapemirim, sem lesões, para as providências legais. O caso será apurado pelas autoridades.

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Jornalista com mais de uma década de experiência em produção de conteúdo jornalístico e cobertura de temas políticos, de segurança pública e institucionais. Atua com redação e edição de matérias para diferentes plataformas. Também possui experiência em comunicação política e eleitoral, assessoria de imprensa e redação publicitária.

Assuntos:

Cachoeiro de ItapemirimGuarda Civil Municipal

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