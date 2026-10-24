Homem é morto a facadas em área rural do ES; vizinho é suspeito
Vítima foi encontrada dentro de uma residência em Pinheiros, no Norte do Estado. Polícia Militar deteve um vizinho durante as diligências.
Um homem foi encontrado morto com ferimentos provocados por golpes de faca na noite de sexta-feira (23), dentro de uma residência na região de Córrego Itaúnas, na zona rural de Pinheiros, no Norte do Espírito Santo. A identidade da vítima não foi divulgada.
De acordo com a Polícia Militar, uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no imóvel e confirmou a morte.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
Durante as diligências, os militares receberam informações de que um vizinho poderia ter envolvimento no crime. Ao ser abordado, o homem apresentou versões diferentes sobre sua presença na residência da vítima.
Inicialmente, ele afirmou que esteve no local para realizar a pesagem de pimenta. Entretanto, posteriormente, teria negado a visita. Testemunhas relataram que o suspeito havia sido visto nas proximidades pouco antes do crime.
Os policiais também identificaram um hematoma no olho direito do homem, que alegou ter sofrido a lesão enquanto empilhava madeira.
A Polícia Militar deteve o vizinho durante as diligências. No entanto, a Polícia Civil informou que, até a divulgação das informações, ninguém havia sido preso pelo homicídio.
O corpo foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Linhares, para necropsia.
A Polícia Civil investiga o caso para esclarecer as circunstâncias e identificar o responsável pelo crime.
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