Homem é morto a facadas em área rural do ES; vizinho é suspeito

Um homem foi encontrado morto com ferimentos provocados por golpes de faca na noite de sexta-feira (23), dentro de uma residência na região de Córrego Itaúnas, na zona rural de Pinheiros, no Norte do Espírito Santo. A identidade da vítima não foi divulgada.

De acordo com a Polícia Militar, uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no imóvel e confirmou a morte.

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Durante as diligências, os militares receberam informações de que um vizinho poderia ter envolvimento no crime. Ao ser abordado, o homem apresentou versões diferentes sobre sua presença na residência da vítima.

Inicialmente, ele afirmou que esteve no local para realizar a pesagem de pimenta. Entretanto, posteriormente, teria negado a visita. Testemunhas relataram que o suspeito havia sido visto nas proximidades pouco antes do crime.

Os policiais também identificaram um hematoma no olho direito do homem, que alegou ter sofrido a lesão enquanto empilhava madeira.

A Polícia Militar deteve o vizinho durante as diligências. No entanto, a Polícia Civil informou que, até a divulgação das informações, ninguém havia sido preso pelo homicídio.

O corpo foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Linhares, para necropsia.

A Polícia Civil investiga o caso para esclarecer as circunstâncias e identificar o responsável pelo crime.

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