Homem é morto com tiros na cabeça e no pescoço; cinco são presos no ES

Um homem de 56 anos foi encontrado morto com quatro marcas de tiros na cabeça e no pescoço, em Águia Branca, no Noroeste do Espírito Santo. O crime, registrado no domingo (25), mobilizou equipes das polícias Civil e Militar e terminou com cinco suspeitos presos ainda no mesmo dia. As investigações apontam que o assassinato pode estar relacionado à disputa pelo controle do tráfico de drogas no município.

A vítima foi identificada como Ademir Gomes da Silva. O corpo estava nos fundos de um imóvel localizado às margens do Rio São José, na região central da cidade.

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De acordo com a Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), o homem apresentava quatro perfurações provocadas por disparos de arma de fogo, sendo duas na cabeça e duas no pescoço.

Após a localização do corpo, equipes da Delegacia de Polícia de Águia Branca, da Polícia Militar e do Serviço Reservado da PM (P/2) iniciaram diligências para identificar os responsáveis pelo crime.

Durante as investigações, os agentes analisaram imagens de câmeras de videomonitoramento, ouviram testemunhas e utilizaram informações de inteligência policial.

O trabalho permitiu identificar cinco pessoas suspeitas de participação no homicídio e localizar endereços relacionados a elas.

Três mulheres e dois homens são presos por homicídio em Águia Branca

Entre os presos estão três mulheres, de 21, 23 e 51 anos, e dois homens, de 37 e 45 anos.

Todos foram autuados em flagrante por homicídio qualificado e permaneceram à disposição da Justiça.

Segundo o delegado Daniel Nogueira Azevedo, titular da Delegacia de Polícia de Águia Branca, as equipes atuaram de forma contínua desde o momento em que foram acionadas.

“Desde o acionamento, as equipes policiais trabalharam ininterruptamente para esclarecer o crime. A análise de imagens de câmeras de videomonitoramento, as atividades de inteligência e os depoimentos de testemunhas permitiram identificar os suspeitos e localizar endereços relacionados a eles ainda no mesmo dia, durante a data das eleições”, explicou.

Polícia investiga ligação do assassinato com disputa pelo tráfico de drogas

As investigações também apontam que os cinco suspeitos integram ou prestam apoio a uma organização criminosa conhecida como “Tropa do Urso”.

Conforme a Polícia Civil, o grupo estaria tentando ampliar sua atuação no comércio ilegal de drogas em Águia Branca.

Outro detalhe identificado pelos investigadores é que o imóvel onde o assassinato aconteceu seria utilizado como ponto de venda de entorpecentes ligado à organização criminosa.

Embora a motivação ainda não tenha sido esclarecida, a polícia trabalha com a hipótese de que o homicídio esteja relacionado à disputa pelo domínio do tráfico na cidade.

“As investigações também apontaram que o imóvel onde o crime ocorreu é conhecido como ponto de venda de drogas ligado ao grupo criminoso. A motivação do homicídio ainda está sendo apurada. No entanto, há indicativos de que o crime possa estar relacionado à disputa pelo domínio do tráfico de drogas em Águia Branca”, afirmou o delegado.

Investigação continua para localizar arma utilizada no crime

Mesmo com as cinco prisões, a Polícia Civil mantém as investigações para esclarecer completamente as circunstâncias do assassinato.

Entre os próximos passos estão a identificação de todos os possíveis envolvidos, a localização da arma utilizada nos disparos e a apuração de quais veículos teriam sido empregados na ação criminosa.

Os cinco suspeitos permanecem à disposição da Justiça, enquanto a Polícia Civil busca esclarecer a motivação e a dinâmica do homicídio.