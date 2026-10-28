Homem é preso após tiros perto de crianças e ameaças a moradores no ES

Um homem de 30 anos, suspeito de atirar perto de crianças e ameaçar moradores para impedir denúncias, foi preso pela Polícia Militar na madrugada desta quarta-feira (28), no bairro São Pedro, em Vitória. Durante a abordagem, os agentes encontraram 87 buchas de maconha, uma balança de precisão e um simulacro de arma de fogo.

A prisão aconteceu após policiais militares do 1º Batalhão (1º BPM) receberem informações sobre disparos realizados em via pública no último domingo (25).

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Segundo a denúncia, o suspeito teria efetuado tiros para o alto em um local onde estavam crianças e outros moradores. Após os disparos, ele teria ameaçado pessoas da região para evitar que o caso fosse comunicado às autoridades.

Além disso, informações repassadas à polícia indicavam que o homem estaria envolvido com o tráfico de drogas, utilizando a entrada do prédio onde morava para comercializar entorpecentes.

Com base nas informações recebidas, equipes da Polícia Militar foram até o endereço indicado para localizar o suspeito.

Ao chegarem ao imóvel, os militares avistaram o homem na entrada do edifício, segurando uma sacola.

No entanto, ao perceber a aproximação das viaturas, ele correu para dentro do prédio. Durante a tentativa de fuga, abandonou a sacola em um corredor e entrou em um apartamento.

Os policiais recolheram o material dispensado e encontraram 77 buchas de maconha.

Durante a continuidade da ocorrência, os militares realizaram buscas no apartamento onde o suspeito havia entrado. No local, foram encontradas outras dez buchas de maconha, totalizando 87 unidades apreendidas.

Além dos entorpecentes, os policiais localizaram uma balança de precisão, um aparelho celular e um simulacro de arma de fogo, objeto que imita uma arma verdadeira.

O homem foi detido e encaminhado à Delegacia Regional de Vitória, juntamente com todo o material apreendido.

O caso foi apresentado à Polícia Civil para a adoção das medidas legais cabíveis. Não foram divulgadas informações sobre a localização da arma supostamente utilizada nos disparos de domingo (25).