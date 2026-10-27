Homem é preso durante operação contra abuso sexual infantil em Vargem Alta
Prisão ocorreu nesta terça-feira (27), durante uma operação da Polícia Federal para combater crimes relacionados a materiais de abuso sexual de crianças e adolescentes na internet.
Um homem foi preso nesta terça-feira (27), durante uma operação da Polícia Federal em Vargem Alta, no Sul do Espírito Santo, para combater crimes relacionados ao armazenamento e à divulgação de materiais de abuso sexual infantojuvenil na internet.
Durante a ação, policiais federais cumpriram um mandado de busca e apreensão na residência do investigado.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
Segundo a Polícia Federal, o homem poderá responder pelo crime de armazenamento de fotografias, vídeos ou outros registros contendo cenas de abuso sexual de crianças e adolescentes.
As investigações continuam para apurar a possível prática de outros crimes.
A Polícia Federal também reforçou a importância de pais e responsáveis acompanharem as atividades de crianças e adolescentes na internet para prevenir situações de abuso e exploração sexual.
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