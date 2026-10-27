Segurança

Polícia Militar intensifica ações para proteger produtores rurais no ES

Equipes da 15ª Companhia Independente da Polícia Militar realizam patrulhamento preventivo, visitas a propriedades e ações de aproximação com comunidades rurais.

Patrulha Rural da Polícia Militar
Foto: Divulgação/Polícia Militar

A Polícia Militar do Espírito Santo realiza ações de prevenção e combate à criminalidade na zona rural por meio da Patrulha Rural da 15ª Companhia Independente. O trabalho busca reforçar a segurança de produtores, trabalhadores do campo e moradores das comunidades atendidas.

As equipes atuam com patrulhamento ostensivo, visitas a propriedades rurais e contato direto com os produtores. Durante as ações, os policiais buscam identificar situações de vulnerabilidade e orientar os moradores sobre medidas de prevenção a crimes.

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Patrulha Rural busca prevenir crimes nas propriedades

Além da presença policial, a iniciativa pretende fortalecer a comunicação entre os moradores e os órgãos de segurança pública.

A aproximação permite que produtores e trabalhadores rurais compartilhem informações sobre problemas de segurança e recebam orientações para proteger suas propriedades.

Segundo a Polícia Militar, a proposta é construir uma rede de cooperação com as comunidades rurais, incentivando a participação dos moradores na prevenção da criminalidade.

O trabalho da Patrulha Rural também busca ampliar a presença policial nas localidades atendidas e contribuir para a proteção das famílias e do patrimônio rural.

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Estudante de jornalismo pela Unidade Estácio, atua na parte de segurança do portal AQUINOTICIAS.COM. Apaixonada pela área, trabalhou pela primeira vez como estagiária de jornalista aos 18 anos e nunca mais cogitou outro caminho.

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