Polícia Militar intensifica ações para proteger produtores rurais no ES
Equipes da 15ª Companhia Independente da Polícia Militar realizam patrulhamento preventivo, visitas a propriedades e ações de aproximação com comunidades rurais.
A Polícia Militar do Espírito Santo realiza ações de prevenção e combate à criminalidade na zona rural por meio da Patrulha Rural da 15ª Companhia Independente. O trabalho busca reforçar a segurança de produtores, trabalhadores do campo e moradores das comunidades atendidas.
As equipes atuam com patrulhamento ostensivo, visitas a propriedades rurais e contato direto com os produtores. Durante as ações, os policiais buscam identificar situações de vulnerabilidade e orientar os moradores sobre medidas de prevenção a crimes.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
Patrulha Rural busca prevenir crimes nas propriedades
Além da presença policial, a iniciativa pretende fortalecer a comunicação entre os moradores e os órgãos de segurança pública.
A aproximação permite que produtores e trabalhadores rurais compartilhem informações sobre problemas de segurança e recebam orientações para proteger suas propriedades.
Segundo a Polícia Militar, a proposta é construir uma rede de cooperação com as comunidades rurais, incentivando a participação dos moradores na prevenção da criminalidade.
O trabalho da Patrulha Rural também busca ampliar a presença policial nas localidades atendidas e contribuir para a proteção das famílias e do patrimônio rural.
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